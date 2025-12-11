首波「大陸冷氣團」殺來全台極凍 「2地區」低溫跌破10度！

生活中心／江姿儀報導



今（11日）各地多雲到晴、早晚稍涼，中南部日夜溫差大，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；下半天起東北季風稍增強，北部、東北部及東部轉雨。對此，氣象專家林得恩使示警「低溫再下修！」，週六（13日）下午大陸冷空氣南侵，週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫最明顯，低溫寒冷全台有感，「2地區」會再下降1至2度。





入冬首波「大陸冷氣團」將殺來全台極凍 專家示警「2地區」：低溫再下修！

入冬首波「大陸冷氣團」恐週末報到，林得恩指出，週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫將相當明顯。（圖／翻攝臉書＠林老師氣象站）

週末即將迎來入冬以來最強的冷空氣，挑戰今年首波「大陸冷氣團」。林得恩今（11日）在臉書「林老師氣象站」發文指出，今晨美國NCEP數值模式最新模擬顯示，這波大陸冷空氣勢力持續南侵，預計週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫將相當明顯，全台各地都能感受到這波寒意的強度。

林得恩指出，水氣減少，乾冷氣團加上輻射冷卻的作用下，低溫再下修。（圖／翻攝中央氣象署）

林得恩進一步提醒，屆時中部以北低溫降至11到13度之間，而南部及東部最低溫也來到13至14度，尤其沿海空曠及河谷地形地區最低溫度可能再下修1至2度。林得恩解釋，從本月5日開始，環境中的水氣大幅減少，在乾冷氣團加上輻射冷卻的作用下，低溫再下修，全台各地夜晚、清晨體感溫度會特別寒冷。









