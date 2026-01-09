首波「寒流」發威！新竹關西下探5.4度、雙北跌破6度 17縣市低溫特報專家急喊1事

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

台灣迎來入冬首波「寒流」，今（9）日本島平地最低溫於凌晨4點42分出現在新竹關西鎮，測得5.4度，中央氣象署對台北、新北、桃園、新竹縣、宜蘭5縣市發布代表「非常寒冷」的橙色燈號，另針對新竹市、苗栗、台中等12縣市發布代表「寒冷」的黃色燈號。氣象專家吳德榮提醒，今夜、明晨強「輻射冷卻」效應、少部分地區還有更低氣溫出現的機率；且幾乎持續一整周、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

台灣迎來入冬首波「寒流」，今日本島平地最低溫於凌晨4點42分出現在新竹關西鎮，測得5.4度，中央氣象署持續對台北、新北、桃園、新竹縣、宜蘭5縣市發布代表「非常寒冷」的橙色燈號。（示意圖／資料照）

氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物。

各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨；近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄中指出，今晨中南部因雲多，而金馬外島則因風大，故僅北部、東北部符合強「輻射冷卻」的2個要件：「晴朗、靜風」，所以出現全台最低氣溫僅發生在北台灣的特殊現象。截至凌晨5點31分，本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮5.4度、新北石碇區5.7度、台北北投區5.9度。吳德榮表示，台北測站亦已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。

今晨4:40紅外線雲圖顯示，中層雲向北移動、遮蔽中南部的天空（左圖）。4:50降水回波合成圖顯示，中層雲伴隨的降水回波很弱、且很零星（右圖）。（圖／「洩天機教室」專欄）

吳德榮表示，今晨中層雲伴隨的降水回波很弱、且很零星，各地無降雨。根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天至明日上午、冷空氣略減弱，白天氣溫略回升、但仍偏冷；今夜、明晨強「輻射冷卻」效應、少部分地區還有更低氣溫出現的機率。今日各地區氣溫如下：北部6至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部8至19度。

而最新模式模擬顯示，明天下午至下周一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，周末白天氣溫再略降，早晚氣溫因「輻射冷卻」減弱、反而略升、但仍很低。下周一白天起至周四（15日）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；不過吳德榮強調，因「輻射冷卻」仍強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整周、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

