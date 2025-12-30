首波「強烈大陸冷氣團」元旦報到！吳德榮：平地低溫下探7度

元旦首波「強烈大陸冷氣團」南下，1500公尺左右的山區，也可能出現零星降雪。(圖為今年雪山最新雪況) 圖：取自雪霸國家公園臉書

[Newtalk新聞] 根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為花蓮鳳林攝氏10.9度。氣象專家吳德榮表示，明年1月1日將會有強冷空氣報到，2日至4日台灣會被入冬最強冷空氣籠罩，平地低溫甚至會下探7度，高山地區會再度飄雪，1500公尺左右的山區，也可能出現零星降雪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今(30)日在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄中指出，根據最新模式模擬顯示，明年1月1日起，北方強冷空氣會開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；2日至4日清晨入冬最強冷空氣籠罩，此波冷空氣是首波「強烈大陸冷氣團」，台灣平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖。

隨著「強烈大陸冷氣團」報到，吳德榮說，明年元旦、2日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北、東部濕冷、中南部乾冷；3、4日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。1月4日白天起冷空氣減弱、5日之後還會有強冷空氣南下，但的時間與強度仍觀察。

而根據最新模式模擬顯示，吳德榮指出，因為這波冷空氣十分強大，雖然水氣條件雖不如上波大陸冷氣團，但1500公尺以上高山零星飄雪的現象，還是可以期待，1000公尺左右的七星、大屯則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率。

