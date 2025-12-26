首波「藍白合」從新竹市開始 李乾龍證實：國民黨禮讓高虹安

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天（26日）證實，國民黨在明年新竹市長選舉將禮讓現任市長高虹安。（圖／國民黨提供）

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天（26日）證實，在新竹市長選舉，國民黨確定不提名，將禮讓現任市長高虹安，藍白合將從新竹市長先開始。

2026大選腳步逐漸接近，包括嘉義市、宜蘭縣、新北市、新竹市等許多縣市都正在討論「藍白合」。

李乾龍表示，國民黨在新竹市長選舉不會推派候選人，將禮讓高虹安。雖然高虹安現在是無黨，但藍白合作應該仍會以她、以新竹是先開始。

今天上午，李乾龍和副秘書長兼組發會主委李哲華在國民黨中央黨部1樓大廳張貼第22屆第1任中常委選舉公告，中常委選舉將於12月30日、31日登記，明年1月31日投票，將從1900多位黨代表票選產生29名中常委。

李乾龍也預告，未來將舉辦行動中常會，目前還在規劃中，應該會先到幾個艱困選區，從中南部先辦，黨主席鄭麗文將親自帶隊下鄉，也會到各地辦理宣講會。

先前有消息傳出，國民黨將新聘陸委會前副主委張顯耀出任智庫執行長，且任命為副主席，更要負責在南部操盤2026選務。對此，李乾龍回應說，張顯耀目前只有一項人事命令，聘為智庫執行長而已。至於，是否確定不聘張為副主席？李乾龍表示「這是確定的」。



