首波「藍白合」確定了 李乾龍：新竹市長禮讓高虹安不再推人

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（26）日表示，針對2026九合一選舉，其中新竹市長部分，確定禮讓現任市長高虹安，國民黨確定不推人，這將是「藍白合」的關鍵示範。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍。（圖／中天新聞）

李乾龍和副秘書長兼組發會主委李哲華於今日上午在中央黨部1樓大廳張貼該黨第22屆第1任中常委選舉公告，投票日訂於明年1月31日舉行，投票時間為當日上午8點起至下午2點結束，將由全體1900多位黨代表票選產生29名選任中常委，候選人領表、登記作業時間為本月30日、31日。

李乾龍在受訪時預告，中常委明年改選後，新版中常會將會轉型成「行動中常會」，屆時首戰就會到南部艱困選區，黨主席鄭麗文會親自帶隊下鄉。之後也會規畫陸續到各地方辦理宣講會，持續宣揚黨的理念。

李乾龍表示首波藍白合確定新竹市長選舉禮讓現任市長高虹安。（圖／中天新聞）

李乾龍接著提到，為了藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓給現任市長高虹安，國民黨不會推派候選人。李乾龍說，雖然目前高虹安是無黨籍，不過藍白合作仍會以她、從這個地方先開始。

高虹安已復職新竹市長。（圖／中天新聞）

另外，先前傳出國民黨將新聘前陸委會副主委張顯耀出任智庫執行長，還要任命為副主席，還委任張顯耀負責國民黨2026年在南部操盤選務，李乾龍回應，張顯耀目前只有一項人事命令，就是聘請他為智庫執行長而已。至於是否確定不聘張為副主席，李乾龍說，「這是確定的」。

