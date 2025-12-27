首波"藍白合"確定! 新竹禮讓高虹安 前藍委轟黨:憑什麼

政治中心／台北報導

2026選戰第一個「藍白合」縣市確定，國民黨新竹市確定禮讓現任市長高虹安，當作「藍白合」的關鍵示範。民眾黨立委陳昭姿今（27）日受訪表示，感謝國民黨的善意。但國民黨前立委怒轟黨中央，高虹安目前是"無黨籍"，算甚麼藍白合？宣布參選的國民黨前發言人何志勇則拋一條件，只要民眾黨承諾2028禮讓國民黨選總統，他立刻退選！

拍照人員：「停留三秒鐘，謝謝市長帶領我們所有的團隊～」

大家一起握緊拳頭舉在胸前，乍看還以為是選舉要誓師。高虹安出席數位實驗高中感恩茶會，合照露出滿滿笑容，不知道是不是因為聽到國民黨2026決定禮讓她了。

新竹市長高虹安：「首先對於2026的競選的部分，我想一切都尊重大家的選擇啦，那當然我在看到國民黨這邊的，一些相關的一些關心跟肯定，我也非常的感謝。」

首波"藍白合"確定! 新竹禮讓高虹安，何志勇拋一條件退選。（圖／民視新聞）

強調現階段"市政做好"，但國民黨前發言人何志勇也積極布局，同一天辦活動討論城市願景，前行政院長劉兆玄也參加。

國民黨新竹市長擬參選人何志勇：「搭建一個藍白合的公平公開的機制，不只是為了新竹市，也為了2026的各縣市，要有藍白合（提名）的一個基礎，更重要的是2028年，如果現在民眾黨能夠承諾，2028禮讓國民黨選總統，我何志勇立刻退選。」

仍堅持藍白合辦初選，何志勇拋一條件下"退選"。前國民黨立委陳學聖更砲轟黨中央，質疑高虹安現在是無黨籍，算什麼「藍白合」，問高層誰授權決定？還嗆黃國昌是否也應棄選新北市長，讓給李四川。

立委（民眾）陳昭姿：「她（高虹安）應該還是算是這個白色陣營的一個隊友或夥伴，我相信我們創黨主席或我們現任主席也都會這樣子認同的，我也願意稱為這是一個藍白的彼此善意的合作的開始。」

國民黨主席鄭麗文：「藍白之間其實是有默契的，現任的縣市長他只要，符合施政良好、成績卓著的，受到市民、選民高度的支持，我們就會現任優先（提名），有很多人表達的意願都是好事，但是我們還是會遵守提名的機制。」

鄭麗文不多談民眾黨禮不禮讓，但2026提名辦法無法說服黨內，更別說2028藍白想合，勢必雜音更大。

