首波「霸王級寒流」將襲？林嘉愷預告「最冷時間點」

前氣象局長鄭明典昨天（27日）分析北極上空的氣溫變化，觀察到小規模的「平流層暖變」，與2016年台灣出現霸王級寒流前情況類似，是否會再度出現「霸王級寒流」，他認為在全球暖化背景下發生機率極低，不過台灣仍不排除會被掃到邊。對此，民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（12月1日）起東北季風漸增，下週三、四（12月3日、4日）冷空氣增強，氣溫明顯下降，需要留意的是桃園以北及東部地區有短暫雨機會發生。

今年首波「霸王級寒流」將襲？林嘉愷預告「最冷時間點」：2地區有雨

林嘉愷指出，今天受東北季風影響，氣溫與昨天差不多。（圖／翻攝自林嘉愷臉書）

林嘉愷指出下週東北季風增強，北部低溫下探15度。（圖／翻攝自林嘉愷臉書）

下週東北季風增強，南部地區晴時多雲，最低溫到18度。（圖／翻攝自林嘉愷臉書）

林嘉愷在臉書發文指出，今天全台持續受東北季風影響，氣溫與昨天差不多，各地晴到多雲，週六、日（29日、30日）東北季風減弱，氣溫上升，下週一東北季風增強，不過到週二（12月2日）冷空氣不強，下週三、四冷空氣達到最強時間點，屆時全台氣溫明顯下降，北部低溫下探15度，南部則是18度，不過水氣增加，桃園以北及東部有短暫雨。

天氣轉冷之外，桃園以北、東部地區轉有雨。（圖／翻攝自林嘉愷臉書）

氣象署指出，今天受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨；氣溫方面，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，受雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼；空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，受東北季風影響下，冷空氣挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

