首波2026縣市長提名 國民黨徵召吳秀華、謝龍介、柯志恩、蘇清泉戰東南高屏4縣市

國民黨今中常會通過首梯縣市長提名，確定徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分戰明年台南市、高雄市、屏東縣與台東縣等4縣市長選舉。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，國民黨今中常會通過首梯縣市長提名，確定徵召立委謝龍介、柯志恩與蘇清泉分戰明年台南市、高雄市、屏東縣等3縣市長「艱困選區」選舉，並徵召台東縣議會議長吳秀華參選下屆台東縣長選舉。

國民黨主席鄭麗文致詞時表示，現有基隆、台北、桃園、苗栗、南投與連江等國民黨執政縣市，因現任優先、表現優異、執政成績斐然，現任縣市長都確定徵召提名讓他們尋求連任，但會把提名安排在明年適當時間。

鄭麗文說，執政縣市都認為現任縣市長應以專心推動施政、認真做事為最高優先，照顧百姓、服務社會，這才是爭取執政初衷，不要現在就進入選戰模式，把選戰拉這麼長，國民黨跟執政黨不一樣，不是來搞事、來帶頭作亂的。

提到南高屏縣市長選情，鄭麗文坦言，南高屏是艱困選區，這次徵召再戰的3立委，上次參選雖敗猶榮，也會愈戰愈勇，認為3縣市4年前就人心思變，感謝3人繼續深耕地方，明年南高屏將是具有高度歷史意義的神聖一戰。

至於台東縣，鄭麗文也肯定，吳秀華是原住民媳婦，是族群融合最強代表，也在台東最接地氣、最有溫度，接棒現任縣長饒慶鈴參選，棒棒是強棒。

談到為何趕第一波徵召，吳秀華表示，主要是因民進黨已提名陳瑩，地方也期待國民黨明年台東縣長選舉提名人選早點就定位。

