首波5090A、5106(A)(B) 桃小巴即將上路 桃園市民卡免費搭乘

首波5090A、5106轉型1/12上路刷市民卡免錢。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園公共運輸再升級桃園以九人座小客車取代運量較低的公車路線，提供更靈活、貼心的接駁服務。目前桃小巴已行駛於復興、桃園、觀音及新屋區，今年首波新增5090A及5106(A)(B)兩條轉型路線，將自1月12日起正式營運，由台灣真好公司負責九人座桃小巴服務。

原5090路線調整為桃園桃客總站至復興站維持桃園客運服務，復興站至拉拉山路段則由5090A桃小巴接續；5106(A)(B)全線轉型，自大溪至霞雲里，路線與服務品質不變，乘客可無縫銜接。轉型後，5090A平日與假日每日往返2班次，5106(A)(B)則由原合計6班次增至8班次，提升班次密度並縮短候車時間。

搭乘桃小巴時，使用「桃園市民卡」刷卡即可享有免費乘車優惠，鼓勵市民多利用公共運輸，實踐低碳永續交通。交通局透過大數據分析，針對運量低路線轉型桃小巴，釋出大客車駕駛人力投入幹線公車增班，提高整體公共運輸效率。

今年上半年預計推出25條桃小巴路線，包括2月在大溪區及八德區10條、3月在復興區及觀音區3條、5至6月在新屋區、桃園區及八德區共12條。下半年再新增23條，擴大至龜山、蘆竹、中壢、楊梅、平鎮、龍潭等區，並配合龍潭轉運站、捷運綠線優先段等重大建設，規劃桃小巴接駁運量較低捷運站周邊社區，強化主支線與鄰里接駁整合，打造更完善的公共運輸網絡。(圖/業務單位提供)