首爾人氣景點淪為「宰客市集」？千萬點閱YouTube影片嚇跑遊客，廣藏市場店家卻要攤販賠600萬

曾經去過南韓首爾（Seoul）旅遊的讀者，對於廣藏市場（Gwangjang Market）必定不陌生，原本是非常知名的觀光景點之一，近日卻爆出市場商家「宰客」的傳聞，甚至還直接在Youtube影片中呈現，引發海外網友熱議、也連帶衝擊當地的遊客到訪率。但這個亂收費坑外國遊客的風波，不只傷害當地商家收入，還莫名點燃市場店舖和攤販之間的內鬥。

《韓國時報》報導，這場風暴的起始點，是來自一部在11月初爆紅的社群影片，由一名擁有超過百萬訂閱的知名美食評博主所上傳。在影片中，一名攤販拿著標價8000韓元（約新台幣170.8元）的餐點，向他收取1萬韓元（約新台幣213.6元），引發當事人不滿、並掀起抵制呼聲。目前這支爆紅影片，已累積超過1600萬觀看次數，美食博主自稱揭露市場內，標價與實際份量的落差，嚴重打擊廣藏市場原本主打的「大方與熱鬧」形象。

長年以來，位於首爾市區的廣藏市場，一直以提供傳統麵食、綠豆煎餅等平價且份量十足的料理聞名，也吸引多位名人或節目造訪。然而，根據韓國媒體回溯追查，這並非廣藏市場第一次、被爆出向遊客胡亂收費的爭議。

早在2024年末，另一名旅遊博主就曾親自拍攝影片，揭露市場某些攤商，提供的料理份量與價格不符，舉例來說、一份售價15美元（約新台幣472元）的煎餅拼盤，只給大約10小塊，影片上架後隨即引發大規模反彈。當時一度迫使首爾市政府與商會介入管理，推動固定份量標示制度，並不定派出「神秘客」對商戶進行稽查。

韓國百萬級YouTuber在廣藏市場拍片，沒想到卻遇到店家亂收費宰客的亂象。（翻攝自이상한 과자가게weird sweets shop頻道）

南韓最知名的廣藏市場一景。（翻攝自首爾市政府官網）

如今又一次捲入宰客風波，廣藏市場還未做出大規模調整前，內部卻先陷入相互指責的局面，擁有店面的商家責怪路邊街頭攤販，認定他們是「害群之馬」，傷害整個市場對外形象，甚至要透過商店街商會出面、向代表攤販的協會求償3億韓元（約新台幣640.8萬元）。

看在商店或餐館老闆眼中，都是受到那些少數害群之馬波及，才嚇跑眾多外國遊客，讓他們的生計受到威脅。一位匿名店主說道，「所有顧客的不滿與抱怨，都是我們在承擔。因為遊客根本不會分什麼固定店家或攤販，一旦遇到問題、他們只會說廣藏市場很糟，所以大家都會一起受害。」這名店主指出，打從這波爭議爆發以來，自己的店舖營業額已大減一半。

另一名店主則非常不滿地表示，「現在路人都叫這裡是『詐騙市場』，還問『誰還會去那裡？』真的已經難以忍受了，我們需要某種補償。」

但對於被指責是害群之馬的街頭攤販則認為，讓所有攤販共同承擔責任，這根本不公平。一位攤販向媒體提到，「我們絕大多數人都是誠實做生意，只單獨要我們全部一起賠償，這事情根本不合理。」另一人還指出，影片內引發爭議的攤商，過去多年來一直都在亂收費，卻未受到嚴格處置，「如果當局早早進行取締，不就沒有現在這場鬧劇了嗎？」

更有趣的一點，市場管理單位對此則回應，大眾經常將「廣藏市場」與「廣藏傳統市場」混為一談，特別是兩者名稱相似，造成混淆不可避免。從區域劃分，廣藏市場主要是以有店舖的商家為主，而圍繞在市場商店街外圍的傳統市場，則是攤販們聚集的區域。

市場人員坦言，「我們確實每一天都會接到大量投訴，因為民眾根本分不清楚兩邊差異。」目前政府已對YouTube影片內存在爭議的攤販，祭出10天停業處罰，並考慮推出新版本的攤販識別制度，希望盡快重建市場聲譽，讓遊客可以信任並回歸。

