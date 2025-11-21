首爾公寓起火18輛車燒毀 毒煙直竄逾50住戶送醫

南韓首爾的一棟公寓，今天凌晨發生大火，火勢迅速蔓延，停在一樓的18輛汽車全部燒光，由於汽車燃燒後的有毒濃煙飄散，五十多名住戶因為吸入濃煙，被緊急救治。另外南韓各地也有山林野火，其中一處足足燒了17個小時。

韓國首爾的一棟公寓停車場發生大火，造成18輛汽車全數燒毀。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

南韓首爾陽川區一棟公寓今天凌晨發生大火，火勢迅速蔓延，一樓停車場的18輛汽車全部燒毀。濃煙飄散至住宅區，導致50多名住戶吸入吸入濃煙，緊急送醫治療。消防人員奮力救援，成功疏散住戶，並在2.5小時後完全撲滅火勢。同時，南韓各地也發生多起山林野火，其中江原道麟蹄的山火延燒17小時，燒毀相當於50個足球場的林地。

這場大火發生在首爾陽川區新月洞的一棟9層樓公寓，起火點位於一樓的挑高式停車場。今天清晨5點30分左右，停車場突然竄出橘紅色火焰，車輛迅速被波及並延燒，釋放出大量有毒氣體不斷往公寓高樓層飄散。

火災發生後，27名住戶自行逃生，10名住戶在消防人員引導下撤離，另有22名住戶由救援隊成功救出。所幸火勢在2個半小時後完全撲滅，但仍造成50多人被濃煙嗆傷，需送往醫院治療。

除了首爾公寓火災外，南韓各地也接連發生山林大火。位在江原道麟蹄野山的大火燒了整整一夜，歷經17小時後終於被撲滅。消防單位接獲通報後立即趕赴現場滅火，消防隊員一邊滅火一邊提醒大家：「再來，再來，往後退，小心煙。」。當局推測，這場山火是由休息用的「農舍貨櫃」起火導致火勢蔓延。為了控制火勢，當局夜間共動員300多名人力，清晨也出動30架直升機協助滅火。

韓聯社記者李相賢（音譯）表示，本次山火燒毀了36公頃的山林，面積相當於50個足球場。當局預計今天下午前將動員9架直升機與人員，持續進行餘火監控。此外，京畿道和慶尚北道也有野火發生，所幸都沒有傳出人員傷亡。這次首爾發生的火災，讓整棟公寓建築被燒得焦黑，一樓停車場的天花板整片斑駁脫落，多達18輛汽車全被燒毀。火災原因目前仍在調查中，尚未確定具體起火原因。

