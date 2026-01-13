首爾公車今起無限期罷工！市府緊急加開地鐵班次、免費接駁巴士

首爾市公車工會和首爾市公車運輸協會於韓國時間13日凌晨1時30分宣布，由於雙方對於勞資問題的談判破裂，所以決定於凌晨4時起正式啟動無限期罷工，不過市民出行恐將受到嚴重影響，因此首爾市政府也緊急啟動應變措施，增開地鐵班次與免費接駁巴士，緩解交通疏運的壓力。

據《韓聯社》報導，勞方「首爾市公車工會」和資方「首爾市公車運輸協會」宣佈，雙方在針對薪酬及集體勞動協議方面，持續進行超過10個小時的「馬拉松式」談判後仍然破裂，未能就薪資問題達成一致，因此首爾市公車工會最終決定，按原計劃於當天淩晨4時正式啟動全面罷工。

面對公車停駛可能造成的衝擊，首爾市政府也啟動應急備案，投入替代交通運力。首先將地鐵早高峰時段延長1小時，定為上午7時至10時，並在此期間加開班次，夜間則將運營時間延長至次日淩晨2時，每日將累計增開列車172班次。此外，首爾市25個行政區也提供免費接駁巴士，讓市民能更順利的抵達地鐵站。



市政府方面承諾，將動員一切可用的交通資源，最大限度減少市民出行不便，同時也呼籲公車工會體恤早高峰通勤的市民，儘快復工。



