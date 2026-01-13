首爾公車凌晨突罷工！上班族出門驚覺沒車坐 只得在結冰路上走

國際中心／蒲世芸報導

首爾市公車全面停駛，讓不少南韓上班族一早就亂了陣腳！首爾市公車工會與資方的首爾市公車運輸協會13日凌晨1時30分宣布，因薪資等細節談判破裂，雙方未能達成共識，因此工會決定自凌晨4時首班車起，展開無限期全面罷工。

首爾市公車因罷工停駛，讓不少上班族手足無措。（示意圖／翻攝自SEOUL Topis）

上班路上才驚覺「公車罷工」

根據首爾市統計，市內原共有64家公車公司、394條路線，約7,382輛市區公車投入營運，但突如其來的停駛，也讓毫無準備的民眾在寒冷天氣中苦等公車、想辦法要改搭替代交通工具。

由於罷工消息在深夜才確定，不少市民清晨照常出門，直到站在公車站才驚覺不對勁。上午6時50分，在九宜站（구의역）2號出口公車站，60多歲擔任警衛的林先生表示，自己已經等了快20分鐘，「不知道（公車）什麼時候才會來，乾脆走去建大站（건대역）算了」，他當時剛結束夜班工作，戴著耳罩與厚外套禦寒，在結冰路面上慢慢步行。

另一名60多歲的宋姓上班族也無奈說，平常搭公車就可以直達公司，現在改搭地鐵後還得再走10分鐘，「上班時間至少多花20分鐘」。

在光化門一帶，不少民眾也是到了現場才得知罷工消息，臨時改搭計程車或轉往地鐵站。47歲上班族李先生直言，因為自己把災防相關簡訊全關掉，「完全不知道有罷工，10點的會議不知道來不來得及」。

不少民眾乾脆直接在公車站揮手攔計程車，還有外國觀光客一臉困惑，向附近警察詢問「為什麼公車都不來」。

還有一名32歲的權姓上班族倒是看很開，「難怪一直顯示未發車，原本還想省錢搭公車，現在也不知道該搭什麼了，既然遲到就遲到吧。」

地鐵爆滿、計程車也叫不到

大量通勤族轉往地鐵，上午8時後，不少轉乘站明顯湧現人潮，站內不斷廣播「因公車罷工，站內壅擠，請依序移動」。部分月台列車擠到車門口，甚至出現「請搭下一班列車」的提醒。

即便是用計程車叫車也同樣困難。71歲的姜姓婦人想搭車移動15分鐘距離，卻在叫車App上等了10分鐘仍然叫不到車；還有民眾抱怨，從金浦到首爾市區車程本來大概30到40分鐘，結果竟然花了3個小時才到。

首爾市當局啟動緊急對策

面對突發狀況，首爾市政府緊急啟動應變措施。市府表示，罷工期間地鐵每日增開172班次，並將尖峰時段延長，早晚各增加1小時，末班車延後至翌日凌晨2時；同時在壅擠車站增派秩序維持人員。

此外，為加強地鐵與社區銜接，首爾市各區域也投入免費接駁巴士支援通勤；韓國鐵道公社（KORAIL）則在京釜線、京仁線、京元線、京義中央線等4條路線，額外加開7班列車。

