首爾公車直衝人行道釀13傷「2無辜路人重傷」 目擊者：巨響宛如戰場

南韓首爾西大門發生一起車禍事故，1輛公車直衝西大門歷史十字路口人行道，釀成13人受傷。目擊者表示，直行的公車突然接連撞上汽車、機車和行人，發出像戰爭現場一樣的巨大聲響，讓她相當驚慌失措。

據《韓聯社》報導，南韓消防部門今（16日）指出，今日當地時間13時15分許，西大門區西大門歷史十字路口，一輛704號市區公車突然朝人行道方向衝去。事故造成13人受傷包含50多歲的公車駕駛，其中有2名行人傷勢嚴峻，其於11人中也有6人被送醫治療，其餘則接受現場處置。

警方表示，並未在公車司機身上發現酒駕跡象，因此將對其進行藥物反應檢測，同時進一步調查事故的詳細經過。警消共出動271人與18輛車輛進行事故處理，受此影響，部分路段實施交通管制，導致周邊出現交通壅塞。

「公車原本直行，卻突然接連撞上汽車、機車和行人，發出像戰爭現場一樣的巨大聲響。」1名自稱目擊事故的50多歲金姓女子指出，事後她為了躲避，而沒繼續觀察後續情況，「但到現在心臟還在狂跳，真的嚇壞了。」

