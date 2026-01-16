首爾公車衝上人行道撞向大樓 13人受傷

（中央社首爾16日綜合外電報導）根據韓國聯合電視新聞台（YTN TV）和韓聯社報導，一輛公車今天在首都首爾衝上人行道撞向一棟大樓，造成13人受傷，其中2人重傷。

電視台畫面顯示，這輛公車似乎衝過一段寬廣的人行道後撞上大樓的玻璃外牆。

韓聯社報導，警方表示，這輛公車下午1時27分在首爾西大門站十字路口附近駛離道路。這起事故造成13人受傷，包括公車司機。警方說，其中2人傷勢嚴重。

根據警方消息，司機無酒駕跡象，警方將對他進行藥檢後調查具體事故原因。（編譯：盧映孜）1150116