首爾公車衝進人行道釀13傷！目擊者嚇傻：「砰」很大聲像戰場

南韓首爾今下午發生一起嚴重交通事故，一輛市區公車在行駛途中突然衝上人行道，造成包括駕駛在內共13人受傷，其中2名行人傷勢嚴重。

首爾今下午發生重大公車事故，釀成13人受傷。（示意圖／photoAC）

《韓聯社》報導，根據消防部門與警方通報，這起事故發生於今下午1時15分左右，地點位於首爾西大門區「西大門歷史十字路口」。一輛704號市區公車不明原因偏離車道，朝人行道方向猛然衝撞。

根據現場畫面顯示，肇事公車撞上路邊建築物後停下，警方正使用拖吊車輛將公車移回車道，現場可見大量散落的公車碎片，受驚的民眾四散，一度陷入混亂。

消防表示，傷者包括50多歲的公車駕駛，其他多為行人，其中2人傷勢較嚴重，分別為腿部骨折的50多歲女性、頭部出血的30多歲男性，已緊急送醫救治。目擊的50多歲金姓女子心有餘悸說，「公車原本直行，卻突然接連撞上汽車、機車和行人，現場發出像戰場一樣的巨大聲響，我只顧著躲避，後來的情況都沒看清楚，現在心臟還怦怦直跳。」

事發後警消派出大量人力救援，受事故影響，附近路段一度實施交通管制，造成嚴重塞車。警方表示，初步檢測公車駕駛並未酒駕，後續將對其進行藥物反應檢測，進一步釐清事發原因。

