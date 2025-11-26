首爾地鐵宣布12/12大罷工！3大工會同時出擊 年末交通恐全面停擺

首爾交通公社3大公會預告在12/12日大規模罷工，地鐵1至8號線將停擺。（取自Unsplash）

南韓首爾地鐵恐在12/12迎來史上最大規模罷工。營運1至8號線的首爾交通公社3大工會已全數通過罷工投票，其中第1工會與被稱為「MZ工會」的第3工會率先宣布將於12/12同步展開全面罷工，主因包括薪資調整爭議與人力嚴重短缺。若罷工成真，首爾年末交通恐陷入大亂。

為何選12/12？工會怒吼：訴求遭長期忽視

根據《韓聯社》等韓媒，第1工會25日在首爾市政府前召開記者會指出，若不保障員工安全與合理薪資，將於12/12全面停工。第1工會強調，政府已訂定公共機關調薪標準為3%，但公社僅願意調整1.8%，形同「薪資倒退」。

隔天，第3工會也宣布加入罷工行列，工會委員長宋時榮（音譯）直言，首爾市若持續無視員工訴求，罷工是唯一選擇。他並指出，市政府主辦的煙火節、無人機秀等大型活動，衍生的人事費不該由地鐵員工承擔。

人力缺口有多嚴重？運量撐得住嗎？

首爾地鐵長年面臨人手不足問題，今年更因退休潮導致缺口超過1000人；而公司僅計畫招募200多名新員工。工會批評，在如此短缺下，基本營運與乘客安全都無法保障。公司多年來以「節省成本」「提升經營效率」作為回應，也成為員工憤怒累積的關鍵。

地鐵罷工若與公車重疊 首爾會面臨什麼狀況？

首爾交通公社目前正與3大工會個別協商，其中第1工會占員工57.4%、第2工會占16.4%、第3工會占12.6%，三者皆已取得合法罷工權。第2工會也在討論12月中旬是否加入罷工。若屆時公車工會談判破裂、同步罷工，首爾市區在年末期間恐遭遇全面交通癱瘓，通勤族備受影響。

