首爾地鐵廁所發現2條蛇遭棄養 專家細看嚇一跳：瀕危物種

南韓首爾江南區一處地鐵站廁所內，竟有兩條疑似遭遺棄的蛇，其中一條還是瀕危物種球蟒。（圖／翻攝自首爾江南區廳網站）

首爾市江南區一處地鐵站不久前在廁所發現疑似遭人遺棄的兩條蛇，其中一條經確認為國際瀕危物種第二級「球蟒」（Ball python）。江南區公所表示，基於相關法規與動物保護考量，已於本月22日將該瀕危蛇類緊急送往忠清南道西川郡的國立生態園區安置照護。

綜合韓媒報導，江南區警察署指出，1月4日轄區內某地鐵站的工作人員在站內廁所發現兩條遭棄養的蛇，隨即通報相關單位處理。區公所依程序在動物保護管理系統公告尋找飼主，但公告期間並無任何人出面認領。期間經漢江流域環境廳鑑定，其中一條蛇確認是列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）第二級的球蟒，屬於國際保育物種。

廣告 廣告

由於瀕危物種依法不得任意轉讓或供一般民眾飼養，江南區與環境主管機關討論後，決定將該球蟒移送至具備專業照護條件的國立生態園區，以確保其在合適環境中接受管理與保育。另一條未列入瀕危名錄的蛇，則依動物類型持續進行後續安置評估。

江南區動物專家指出，將爬蟲類等動物遺棄於公共場所，不僅可能引發民眾恐慌，也對動物本身造成嚴重傷害，呼籲飼主應負起責任、審慎飼養。區公所強調，對於可供認養的動物，將持續媒合新家庭並提供必要協助；若屬無法認養的特殊或瀕危動物，則會轉介至國家級專業機構。

此外，江南區也提供認養補助，並率先於首爾各區推動為期一年的寵物保險支援政策。區長趙誠明（音譯）表示，未來將以迅速救援與透明行政，深化生命尊重理念，並對不負責任的棄養行為嚴正因應，盼與居民共同打造人與動物和諧共存的城市。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺