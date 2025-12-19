首爾地鐵施工鋼筋坍塌 七活埋逃出五人 一死一傷

南韓工安事故頻傳，工期壓力是主因之一。（圖／Shutterstock達志影像）

南韓一週內竟發生兩起重大工安意外！首爾地鐵正在興建中的路線，地下施工現場，昨天驚傳鋼筋坍塌，造成工人死亡。一週之前，南韓光州則有圖書館興建中，結構也是突然崩塌、4名工人全數罹難。其實南韓今年發生多起重大工安事故，專家說：工期壓力、還有低價搶標是主因。

南韓首爾地鐵新安山線地下施工現場於週四下午發生重大工安意外，造成 7 人被活埋，其中 1 人不幸死亡，另有 1 人受傷。這是南韓近期發生的一系列工安事故之一，僅本週內就是第二起重大工安意外。南韓工安事故頻傳，根據 2023 年數據顯示，每 1 萬名南韓建築業工人中有 1.59 人因工傷事故死亡，在 OECD 前十強國家中排名第一，是平均工傷事故死亡率的 2 倍。

這起事故發生在地下 70 公尺處，鄰近首爾永登浦汝矣島站。永登浦消防局現場應急小組組長具本亨表示，事故發生時鋼筋工程已完成拱形結構，一輛混凝土澆置車在外面作業時，鋼筋結構突然倒塌。消防局接獲通報後立即出動 88 人趕赴現場救援，受困的 7 名人員中，有 5 人透過垂直豎井成功逃生，但有 1 名 50 多歲男子因傷勢嚴重心臟驟停被送往醫院，另 1 名同樣 50 多歲的男子腳踝受到輕傷。

這次工程由南韓浦項建設負責，遇害的是包商工人。若加上這次事故，浦項建設今年已發生至少 5 起重大工安事件。浦項建設公司執行長宋致永對此表示深切歉意，並對不幸離世的同事表達哀悼之情。目前南韓勞動部已下令停工進行調查。

值得注意的是，這已是南韓一週內發生的第二起重大工安意外。12 月 11 日下午 1 點 58 分，南韓光州一座興建中的圖書館因鋼鐵結構坍塌，導致 4 人遭活埋全數罹難。據了解，意外發生在二樓，當時工人正進行混凝土澆置，坍塌一路延伸至地下。這處工地採用了一種不需安裝支撐架的特殊施工方法，當局正調查這種方法是否與事故有關。警方已對包括營造公司執行長在內的 4 人提出過失殺人罪指控，並限制 12 人出境。

回顧南韓今年的工安事故，11 月初蔚山火力發電廠高塔式鍋爐坍塌，造成 7 名工人全部罹難。更駭人的是，今年 2 月首爾市宗高速公路在忠清南道天安市的安山至龍仁路段，一座施工中的橋梁突然斷裂，橋下 10 名工人遭掩埋，其中 4 人死亡、6 人重傷。

韓國國土安全管理院院長金日煥表示，政府已推出「重大災害處罰法」等各種對策，工地事故正明顯減少。南韓計畫在 2030 年將整體工安事故致死率降至 OECD 平均值。專家認為，除了加重罰則外，整體社會的安全意識也需提升，避免為趕工而犧牲人命。

