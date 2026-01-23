首爾地鐵車廂突「狂冒濃煙」 急封鎖月台疏散乘客、列車不靠站

首爾地鐵1號線列車在鐘路三街站冒出濃煙，警消到場疏散乘客並進行排煙作業。（示意圖／翻攝自pexels）

南韓首爾地鐵1號線一列行駛中的列車今（23）日下午在鐘路三街站冒出大量濃煙，車站緊急疏散乘客，所幸並未傳出人員傷亡，目前警消人員已抵達現場，調查濃煙發生原因。

根據韓媒《News1》報導，當地時間23日下午2時41分，首爾地鐵1號線列車在鐘路三街站出現濃煙。警消人員獲報後立刻趕抵現場，封鎖通往月台的通道，並引導站內乘客撤離到站外，目前上行方向列車已改為不停靠鐘路三街站。

事發當下，車站內充滿濃烈氣味，站內廣播也反覆播報「正在確認濃煙發生中」，所幸事件並未造成任何人員傷亡。目前消防單位已展開排煙作業，並持續調查濃煙發生原因

