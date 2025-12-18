首爾地鐵鋼筋坍塌！7工人「遭埋地下70公尺」全數救出 1人OHCA

南韓首爾地鐵汝矣島站新安山線地下工程施工現場今天（18日）發生鋼筋坍塌事故。（圖／翻攝自臉書，韓國民主黨文振碩辦公室）

南韓首爾地鐵汝矣島站新安山線地下工程施工現場今天（18日）發生鋼筋坍塌事故，造成7名工人一度受困掩埋，引發關注。韓國警方與消防單位指出，事故發生於當地時間下午1時22分，地點位於汝矣島站2號出口前的新安山線地下通道工地，現場通報稱鋼筋突然倒塌，多名作業人員被壓住。

韓聯社報導，消防人員獲報後迅速趕抵現場展開搜救。其中，一名50多歲男性工人被救出時，已呈現心跳停止狀態，救護人員立即施以心肺復甦術，並緊急送往附近醫院搶救。另有一名50多歲工人腳踝受輕傷送醫治療，一名30多歲外籍勞工則自行脫困返回地面，手腕僅有擦傷，於現場接受簡單包紮。

報導指出，其餘受困人員一度撤離至地下垂直豎井內避難，並於下午2時52分全數被消防單位安全救出。初步調查顯示，當時汝矣島站新安山線正在進行地下工程，施工團隊在地下約70公尺處作業，疑似混凝土澆置作業過程發生意外，導致鋼筋掉落。

首爾警方表示，後續將針對施工單位與相關人員進行調查，釐清是否存在安全管理疏失。另一方面，受到事故影響，永登浦區汝矣島洞議事堂站大路往沙江站方向，部分路段已實施交通管制，區公所亦發布安全簡訊，呼籲用路人改道行駛。

