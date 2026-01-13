首爾市區公車發起無限期罷工 地鐵增開班次應變

（中央社首爾13日綜合外電報導）首爾市區公車工會與資方薪資協商破裂後，公車司機今天起發起無限期罷工。在全線停駛的情況下，引發外界對首爾交通陷入嚴重混亂的擔憂。

韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，工會代表與資方於罷工前夕再度展開協商，經過十多小時談判，雙方最終在凌晨1時30分宣布談判破裂。所有市區公車自清晨 4時首班車起全面停駛。

資方先前提出，依據最高法院判決，將定期獎金納入基本工資，並調薪10.3%，同時建立包含獎金在內的新薪資制度，以降低人事成本負擔。

不過，工會拒絕該方案，要求將因判決產生的額外給付排除在本次談判之外，並主張在不調整薪資制度的前提下加薪3%，同時延長退休年齡至65歲，並廢除薪資歧視。

目前雙方尚未安排進一步協商，但預料將透過非正式管道持續對話。

首爾市64家巴士業者，合計營運394條路線、超過7300輛公車，均為該工會成員。

為降低罷工衝擊，首爾市政府已啟動應急運輸應變計畫，地鐵於早晚通勤尖峰時段各延長營運1小時，每日合計增開172趟班次，並將深夜營運時間延長至次日凌晨2時。據市府統計，今天上午5時至7時的地鐵乘客人次，較前一日同時段增加約18%。

各區公所也將提供免費接駁公車，往返地鐵站服務市民。（編譯：蔡佳敏）1150113