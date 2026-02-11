首爾廣場溜冰場吸引近5萬外國人 交通、價格成優勢
（中央社記者楊啟芳首爾11日專電）韓國首爾冬季觀光景點「首爾廣場溜冰場」這次冬季時段已閉幕，首爾市政府今天表示，這次吸引18萬701人次到訪，其中有4萬9693人次是外國人，交通便利、價格成為一大優勢。
首爾廣場溜冰場位於市中心、交通方便，從2004年開幕以來使用費維持在1000韓元（約新台幣25元），這次冬季時段已在8日畫下句點，營運期52天。首爾市政府今天公布相關統計數據，本次冬季使用人數為18萬701人次，平均每天有3475人到訪，季增6.3%。
尤其外國人使用人次從去年的3萬8098人次增加到4萬9693人次，增幅超過30%，整體使用者約每3.5人就有1個是外國人。有印度籍觀光客表示，「能在市中心感受到這麼棒的冬季氛圍，真的很驚喜。」
在首爾打工度假的台灣人李小姐接受中央社記者訪問時表示，首爾廣場溜冰場最大優點是價格，只需1000韓元就可以入場，預約也相當方便，「很適合想體驗溜冰的人來，是CP值很高的選擇。」
首爾市政府表示，能夠體驗多樣冬季運動項目這一點，也促成使用人次增加，冬季奧運雪橇項目（雪橇、雪車）體驗攤位帶來不同以往的感受。
市政府指出，首爾廣場溜冰場將於12月18日再度開幕，「市府將持續努力，為更完善的營運季節做準備，包括研擬提升外國遊客便利性的方案、發掘多樣連結活動等。」
首爾市觀光體育局局長金明洙（音譯）表示，「即使在連日寒流中，仍前來首爾廣場滑冰場的市民朋友們，我們致上深深感謝，今年12月將以更豐富的內容，呈現更充滿活力的首爾廣場溜冰場。」（編輯：韋樞）1150211
其他人也在看
泰國計程車啟用3色QR碼 查司機、追行程一次完成
台泰時報今天(11日)報導，泰國交通主管機關正式推動「三色QR碼計程車系統」，旅客只要掃描車內外張貼的QR碼，即可即時查驗司機身分、追蹤行程動態、預估車資，並在發生爭議時快速提出申訴。官方預計，相關設備將於2026年6月前全面完成安裝。 泰國陸路運輸廳表示，目前已開始在全國約7萬輛營運中的計程車上張貼QR碼貼紙，系統全面上線後，將成為提升乘客安全與服務透明度的重要工具。 依規劃，三色QR碼各自對應不同功能與位置： 紫色QR碼：設置於駕駛座前方，用於驗證計程車司機身分，確認是否為合法登記駕駛。 藍色QR碼：張貼於後座左側車窗，乘客可查詢司機資料、評分服務品質、留下稱讚或意見，並在上車前取得初步車資估算。 紅色QR碼：設於左後車門外側，供乘客在遭拒載或遇到不當行為時，立即提出緊急申訴，系統將直接連結政府平台，加速處理流程。 陸路運輸廳指出，這套系統與泰國身分識別資料庫連動，可顯示司機全名、車輛註冊資訊、受訓紀錄、過往評價，以及即時行程狀態，有助防範冒名頂替或非法營運情形。乘客在上車前即可掃碼確認資訊，降低搭車風險。 完成掃碼後，系統將在司機完成身分驗證時自動啟動定位功能，如同全球定位系統(
金融時報：澤倫斯基計畫5/15舉行總統大選、和平協議公投
金融時報報導，烏克蘭已開始計畫舉行總統大選，以及與俄羅斯達成和平協議的公投，美國總統川普(Donald Trump)政府施壓烏克蘭在5月15日前舉行這兩場投票，否則將失去美國提供的安全保障。 根據烏克蘭與西方官員，以及其他知情消息人士，此舉正值白宮加強對基輔的施壓，希望在春季結束烏克蘭與俄羅斯的和平談判。 烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)已經在6日向記者概述了這項計畫。這項計畫符合美國的推進方向，將在6月底前簽署所有文件，結束這場歐洲自第二次世界大戰以來最大規模的衝突。 澤倫斯基告訴記者：「他們說希望在6月完成所有工作…以便結束戰爭」，並表示白宮希望把焦點放回11月的美國期中選舉，「他們希望明確的時程安排」。 舉行大選將標誌著澤倫斯基政治立場的重大轉向，他一再強調烏克蘭不可能舉行選舉，因為該國仍處於戒嚴令下、有數百萬人被迫離開家園，而且有約20%的領土在俄羅斯佔領之下。 根據參與這項計畫的烏克蘭與歐洲官員，以及其他知情人士，澤倫斯基有意在2月24日，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭的4週年，宣布舉行總統大選與公投。(編輯：陳文蔚)
普拉伯沃政府堅持8%經濟成長目標，印尼財赤隱憂引發金融市場動盪
【財訊快報／陳孟朔】儘管國際金融機構近期相繼發出警告，印尼總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)政府仍堅決推動其高成長與大規模支出的經濟政策。路透報導，普拉伯沃政府內部官員明確表示，包含高達200億美元的「免費營養餐計畫」在內的多項政策已是「不歸路」，旨在將長期維持在5%的經濟成長率推升至8%。然而，這份野心勃勃的藍圖已引發市場劇烈震盪，MSCI近期對印尼股市的透明度發出警告，導致市值蒸發1200億美元，穆迪(Moody''s)隨後也將印尼政府的信用評等展望從「穩定」下調至「負面」。投資人最擔憂的是，印尼自1990年代亞洲金融風暴以來長期恪守的財政紀律正逐漸瓦解。2025年印尼財政赤字預計達2.92%，創下除疫情期間外的二十多年來新高，極度逼近3%的法定上限。穆迪指出，印尼的稅收基礎偏低，依賴公共支出拉動成長將面臨巨大的財政風險。儘管政府發言人強調赤字仍在法定範圍內，但內部消息顯示，為了達成成長目標，政府極可能在稅收改革未果的情況下，選擇進一步擴大赤字或舉債。普拉伯沃的政策被視為對過去數十年改革路線的重大修正。為推行刺激政策，他去年解聘以財政嚴謹著稱的長任財政部長穆里亞尼(S
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
經典賽》沒ABS成韓國隊最大變數？韓媒憂：投手恐適應不良
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，大聯盟官方近日宣布本屆賽事將引進「投球計時器（Pitch Clock）」，但暫不跟進「ABS電子好球帶系統」。這項決定引發韓媒高度焦慮，《朝鮮體育》甚至以「又要被裁判的好球帶玩弄嗎？」為題，直指韓國隊投手群早已習慣「機器判讀」，如今被迫重回「人工模式」，恐成為晉級之路的最大隱憂。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
賈永婕突訪義光教會！臉書發文：愛是記得、承接「然後繼續往前」
即時中心／林韋慈報導台北101董事長賈永婕近日剛完成與Netflix合作，讓台灣聲勢衝上高峰。近期因電影《世紀血案》改編46年前白色恐怖時期的林宅血案引發爭議，她也為此發聲，表示歷史需要還原，並且正視，也廣受眾人好評。連監察委員田秋堇都表示很感謝她，前立委姚文智也公開邀請賈永婕二二八當天前往林宅血案發生地「義光教會」參加追思禮拜。而今（11）日傳出她已先至義光教會拜訪。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...