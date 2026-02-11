首爾廣場溜冰場 52天吸引破18萬人次到訪 (圖)

其他人也在看
室內設計｜ 金映雅宴，藏光華章 ｜ 三宅一秀設計 郁琇琇
本案為商務接待空間規劃，由台北市室內設計公司三宅一秀操刀。設計團隊汲取台中市豪宅室內設計的空間尺度，結合竹北市豪宅室內設計的材質美學與新北市豪宅室內設計的境精緻語彙，運用黑金石材、鏡面材質與雷射雕刻圖騰，構築氣宇非凡的迎賓會所。空間美學不僅體現大器與氣勢，更展演品牌的精神底蘊。
講國語被路人嬤嗆「可悲、忘母語」！ 她冷回1句反擊 網力挺：語言就是用來溝通的
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導親子互動本該是再自然不過的日常，卻有人會對陌生家庭的用語指指點點。近日，有網友發文表示，她帶孩子到百貨公司上廁...
Jennie就是霸氣！捧4.3億現金買豪宅 大咖鄰居曝光
南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie（金珍妮）紅遍全球，近日傳出她豪砸200億韓元（約4.33億元台幣）買下豪宅，由於不動產登記資料沒顯示任何抵押權，被推測是以「全現金」購入，展現她驚人財力。
偷遍8戶豪宅害損上百萬! 慣竊摔斷腿成破案關鍵
南部中心／綜合報導高雄鳳山區一處豪宅透天社區，2025年10月，短短兩天，一共有8戶遭竊，被偷走上百萬元的黃金、現金等，受害住戶有醫生跟警察，警方循線逮到43歲、有竊盜前科的柯姓嫌犯，他落網時一度否認犯行，沒想到因為最後一次行竊摔斷腿，請路人幫忙叫計程車，成了警方破案關鍵。
鄧紫棋大巨蛋加場也秒殺！16萬張票賣光 粉哀號：全都是泡沫
《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》是鄧紫棋睽違七年再度來台開唱，自消息公布以來引發熱烈討論。而台北場4月10、11、12日的門票於本月7日開賣，系統啟售就立刻秒殺，主辦單位Live Nation Taiwan理想國當天也驚喜宣布，將於4月9日加開一場次，達成台北...
豪宅樓頂泳池噪音擾人 二審判建商賠 (圖)
內湖某豪宅2名頂樓屋主提告，每當有人使用樓頂游泳池，家裡就有類似拍打籃球的噪音，各向建商求償。二審台灣高等法院民事庭（圖）11日判決建商應賠償合計1046萬餘元，全案可上訴。
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
拜年注意！「這些行為」超NG 送禮8大禁忌一次看
拜年注意！「這些行為」超NG 送禮8大禁忌一次看
加拿大卑詩省驚傳校園槍擊案 至少10死27傷
加拿大西部卑詩省坦布勒嶺鎮（Tumbler Ridge）一所高中10日驚傳槍擊事件，一名女子闖入校園開火，造成包括嫌犯在內共10人死亡，另有27人受傷。這是加國近年最嚴重的槍擊事件。
才升職就被炒！尾牙吃完秒被資遣 原因讓同事心寒
這名原PO表示，他在公司工作三年，早有耳聞「尾牙後會有人被裁員」的傳言，沒想到這回真的發生。他描述，這位被資遣的同事在職期間表現穩定，去年升職一事也象徵公司對其肯定。然而在上週五公司辦完尾牙聚餐後，這位同事竟被人資部門通知解除聘僱。原PO質疑，所謂的「請假太...
台中豪宅版圖大洗牌！這一區成交占比直逼西屯 「這原因」讓富豪甘願掏錢
南屯區豪宅成交占比正快速拉近與西屯區的差距。根據實價登錄統計，比較三屯區2020年與2025年總價4,000萬元以上豪宅成交占比，南屯區增幅最為明顯，從2020年的2%成長至2025年的7%，增加約5個百分點，已逼近西屯區的8%。隨著南屯13期重劃區發展加速
2026年點光明燈最佳時機！命理師揭流程 不知生辰八字免驚
隨著新春即將到來，民眾開始留意點到廟裡點光明燈、平安燈相關訊息，命理老師楊登嵙表示，寺廟通常在農曆11月開放信眾登記點燈，而最佳點燈時間是在農曆正月初九日(八日深夜子時)。（賴俊佑）
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
經典賽》沒ABS成韓國隊最大變數？韓媒憂：投手恐適應不良
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，大聯盟官方近日宣布本屆賽事將引進「投球計時器（Pitch Clock）」，但暫不跟進「ABS電子好球帶系統」。這項決定引發韓媒高度焦慮，《朝鮮體育》甚至以「又要被裁判的好球帶玩弄嗎？」為題，直指韓國隊投手群早已習慣「機器判讀」，如今被迫重回「人工模式」，恐成為晉級之路的最大隱憂。