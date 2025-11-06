首爾廣藏市場把遊客當盤子？ 百萬網紅也被「塞肉加價」
首爾廣藏市場把遊客當盤子? 南韓百萬網紅到廣藏市場拍片，發現明明點的是八千韓元的韓式血腸，攤商卻未經告知就送上雙拼套餐，加收到一萬韓元，南韓網友看到影片，痛批這是國家級恥辱，應該勒令關閉拆除。
南韓首爾著名觀光景點廣藏市場又傳宰客爭議。對許多台灣遊客來說，會到這裡買棉被、吃特色小吃，但南韓百萬網紅到廣藏市場拍片，發現明明點的是八千韓元的韓式血腸，攤商卻未經告知就送上雙拼套餐，加收到一萬韓元，讓網紅超傻眼，南韓網友看到影片，痛批這是國家級恥辱，應該勒令關閉拆除。
南韓網紅頻道weird sweets shop：「這是我拍片以來第一次去廣藏市場，我覺得我以後可以不用再去了。」
南韓網紅頻道weird sweets shop：「我點了大份的韓式血腸，但價格明明標示八千韓元，老闆卻跟說要一萬韓元。」
居然，連身為南韓人的她，也被痛宰。廣藏市場老闆vs.南韓網紅頻道weird sweets shop：「不是啊這裡寫八千韓元啊，（那邊寫的是八千韓元，但跟肉雙拼就一萬韓元，你有點肉嗎？）」
明明沒點肉，網紅卻被硬塞上桌，三片肉就要多收兩千韓元，南韓網紅還痛批，廣藏市場是最多外國遊客到訪的市場，但商家卻態度惡劣。
影片上架才一天，累積超過400萬人觀看，近8000則留言，有網友甚至表示，這根本是國家級恥辱，廣藏市場應該要勒令關閉拆除。
南韓文化日報記者安鎮勇（音譯）：「我認為留言是最重要的，因為網友看了，感到憤怒又有共鳴，留言內容是希望市場的人知道，他們正在親手毀掉這裡。」
這不是廣藏市場，第一次爆出爭議，先前也有遊客點，約新台幣350元的韓式煎餅，送上的份量卻少得驚人，讓南韓當局要攤商，改善標出價格份量標示，但似乎成效有限，攤商已是臭名遠播。
