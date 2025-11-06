首爾必看終於來台！韓國猛男音樂秀《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》強勢登場

【警政時報 司徒／臺北報導】韓國現象級猛男團體 THE MAN ALIVE 即將以最新力作《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》首度登上台灣舞臺！演出將於 12月6日（週六）與12月7日（週日） 兩天於 ZEPP New Taipei 帶來三場令人臉紅心跳的現場秀。融合性感舞蹈、音樂節奏與現場互動，這場音樂秀勢必在寒冷的冬季掀起一波火熱旋風。

《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》是眾多韓國旅遊社群、YouTuber 與網路名人一致推薦的「首爾必看秀之一」。(圖/RED3 提供)

《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》是眾多韓國旅遊社群、YouTuber 與網路名人一致推薦的「首爾必看猛男秀之一」。以完美體態、強烈節奏感及舞台互動性聞名，每年吸引成千上萬觀眾朝聖。如今台灣觀眾不必飛韓國，就能近距離感受原汁原味的韓流性感魅力！

《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》以完美體態、強烈節奏感及舞台互動性聞名，每年吸引成千上萬觀眾朝聖。(圖/RED3 提供)

主辦單位透露，THE MAN ALIVE 在韓國本就是最重視觀眾互動的猛男團體之一，每場秀都以「近距離接觸」與「現場參與感」著稱。這次來台，韓方特別要求保留「走入觀眾席」橋段，讓台灣觀眾也能親身感受表演者的熱力與真實魅力。現場觀眾不僅能與舞者擊掌互動，還可參加讓人臉紅心跳的 1:1合照活動，留下難忘瞬間！

《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》是一場結合音樂、舞蹈與自信能量的藝術演出。(圖/RED3 提供)

主辦單位表示：《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》不只是性感舞臺，而是一場結合音樂、舞蹈與自信能量的藝術演出。我們希望台灣觀眾能感受 THE MAN ALIVE 帶來的熱情與感染力，讓這個冬天徹底燃燒起來！

