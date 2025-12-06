首爾挫者等 美《國家安全戰略》重心遏制中國卻隻字不提朝鮮

美國總統川普（右）在新的國家安全戰略上要求盟國位共同防禦做出更多貢獻，但沒有提到金正恩（左）所領導的朝鮮。 圖：取自維基百科 by Shealeah Craighead 版權規定：Public Domai

[Newtalk新聞] 白宮於美東時間5日公佈最新《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），令韓國各界不安的是，其中隻字未提朝鮮。

《韓國中央日報》（Korea Joongang Daily）稍早報導，不同於美國總統川普（Donald Trump）第一任期內發布的2017年版《國家安全戰略》在68頁的篇幅中17次提及朝鮮，白宮昨日公布的最新33頁版本卻完全沒有提到朝鮮。

報導指出，此際正值華府將重心轉向遏制中國，並加強在印太地區的軍事威懾，尤其是在台灣和所謂的「第一島鏈」議題上。

這份被譽為美國外交和安全政策總體藍圖的《國家安全戰略》呼籲在印太地區採取更強硬的立場，並明確敦促韓國和日本等國增加國防開支。

聲明指出，「鑑於川普總統堅持要求日本和韓國承擔更多責任，我們必須敦促兩國增加國防開支，重點發展包括新型能力在內的各項必要能力，以威懾對手並保護第一島鏈，」這裡指的是從日本九州延伸至沖繩、台灣和菲律賓的海上防線。

該戰略將遏制台灣衝突置於美國亞洲政策的核心，並重申華盛頓將堅持其長期以來的宣言式政策，反對任何單方面改變台灣海峽現狀的企圖。

該戰略強調，軍事優勢對於遏止海峽兩岸衝突至關重要。

該戰略呼籲重新聚焦外交，試圖說服盟友和夥伴擴大美軍的港口使用權和其他設施安排，增加自身國防預算，並持續投資於威懾能力建設。

在「亞洲」部分，《國家安全戰略》將印太地區描述為地緣政治競爭的主要戰場。 文件指出：「這意味著印太地區已經並將繼續是下個世紀關鍵的經濟和地緣政治戰場之一。」

美國總統川普在這份戰略文件的序言中，重申了其政府對「美國優先」的承諾，並將過去九個月描述為美國在國內外迅速恢復實力的時期。

川普寫道：「在經歷了四年的軟弱、極端主義和致命失敗之後，我的政府以緊迫感和歷史性的速度採取行動，恢復了美國在國內外的實力。」 「我們重建了盟友關係，並促使盟友為共同防禦做出更多貢獻——其中包括北約國家做出的歷史性承諾，將國防開支從國內生產總值的2%提高到5%。」

「我們所做的一切都以美國優先為原則。」

