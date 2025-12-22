首爾明年「新公寓供給量腰斬」！ 租屋族恐面臨房租大漲

明年首爾新公寓供給量腰斬，租房族將更將辛苦。圖為首爾高樓大廈示意圖。pexels



據南韓媒體今天（12/22）報導，最新不動產資訊顯示，首爾市明年新公寓供給量，僅為今年的一半左右，租屋族恐面臨房租大漲的情況，此外，在首爾25個自治區內，更有高達8個地區，新公寓供給量掛蛋。

據《每日經濟》報導，南韓房地產資訊平台「Zigbang」今天公布的資料顯示，明年首爾公寓入住量（新屋竣工後的供應量），將減少至1萬6412戶，較今年的3萬1856戶，減少了48%，供應量幾乎腰斬。

在首爾市的25個自治區當中，包括江北、冠岳、衿川、蘆原、城東、龍山、鐘路、中區等8個區域，明年的公寓入住量為零。

廣告 廣告

分析指出，明年首爾市的租屋族，負擔將更加沉重，今年政府三度公布不動產與貸款相關政策，租房供給大幅下降，月租價格持續攀升，明年公寓入住量又不足，租屋成本只會繼續上揚。

南韓房地產平台「Asil」的資料顯示，今年1月1日首爾全租式公寓的房源，共計3萬1814戶，至今僅剩2萬3828戶，減少了25%，與此同時，今年首爾全租式公寓的租金，幾乎每週呈上漲趨勢。「全租」是南韓特殊的租房模式，入住時先支付高額押金，期間不需支付月租，合約到期後再取回押金。

不只是首爾市，京畿道明年的公寓入住量預計減少18%，減至5萬361戶，供應銳減的區域，集中於平澤、利川、坡州等地。

不動產資訊平台Zigbang的大數據研究室長金恩善（김은선，音譯）強調：「明年首爾新公寓供應量，僅為今年一半，租房族的不安感將會更大。」

更多太報報導

美國在委內瑞拉扣押赴中國油輪 北京強烈抗議「侵犯主權」

赴韓旅遊注意！南韓鐵道工會明天總罷工 首爾市緊急加開列車

打臉川普！騰訊12億美元砸日企 繞道取得輝達Blackwell