首爾暴雪交通大亂！通勤族困公車6小時 8車連環撞

南韓首爾和北韓平壤都迎來初雪，但首爾暴雪造成交通癱瘓。（圖／達志影像美聯社）

南韓首爾昨天降下暴雪，大首爾地區交通大亂，還有通勤族被困在公車上長達六小時。全羅南道還發生8輛車連撞事故，不少民眾抱怨，當局除雪速度太慢，導致很多人在結冰路上，因為打滑跌倒受傷。

南韓首爾和北韓平壤都迎來初雪，但首爾暴雪造成交通癱瘓。（圖／達志影像美聯社）

南韓首爾昨天降下暴雪，造成大首爾地區交通大亂，許多通勤族被困在公車上長達 6 小時。除了交通癱瘓，全羅南道還發生 8 輛車連環撞事故，導致 4 人受傷送醫。民眾紛紛抱怨當局除雪不及時，使許多人在結冰路面上滑倒受傷。京畿道水原市更因管線凍結造成自來水管破裂，道路淹水。專家提醒，冬季行走在結冰路面時應特別注意安全，尤其是年長者更需小心防範跌倒。

廣告 廣告

這場暴雪讓首爾民眾苦不堪言，許多人因為僅僅 5 公分的積雪就無法回家。高速公路瞬間變成露天停車場，道路結冰導致駕駛全被困在原地。民眾表示，明明從早上就有預報會下雪，當局卻完全沒有做好除雪準備，路上甚至連融雪劑都沒撒，實在難以理解。

駕駛和通勤族怨聲連連，韓聯社記者表示，有搭乘大眾交通的市民反映自己在從首爾開往京畿廣州的公車上被困了 6 小時。面對交通混亂，首爾當局連夜調派 5000 多名人力緊急進行除雪作業。然而，在全羅北道高敞郡成松面，仍發生了 8 車連環撞事故，造成 4 人受傷送醫。韓聯社主播指出，在京畿道水原市，疑似因為管線凍結造成自來水管破裂，導致道路淹水。這場大雪不只影響南韓，連北韓平壤也降下初雪，天寒地凍，各地意外頻傳。

專家提醒，冬天因為穿著厚外套，肢體敏捷度下降，在結冰路面上行走時應縮短步幅，雙手不要插口袋，避免跌倒時無法支撐。首爾民眾強調，冬天老人摔倒的話，100% 會受傷，幾乎都是一摔就得去醫院，因為骨頭脆弱。年長者更要特別小心，因為這一摔恐怕不只瘀青，嚴重可能導致骨折。

更多 TVBS 報導

日本熊不冬眠了？ 長野首見12月熊襲 專家：有食物延後冬眠

變相漲價！橋村炸雞偷減料 韓令「重量標示不實」將停業

男路口左轉撞飛2高中生！「未減速未禮讓」恐罰1.8萬

美台關稅談判中！ 美商長：讓半導體製造回美

