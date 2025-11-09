首爾欲借助核動力潛艇抵御平壤威脅

（德國之聲中文網）美國總統特朗普上周公開支持韓國建造核動力潛艇，並補充說，首艘潛艇將在美國制造。

“韓國將在費城船廠建造其核動力潛艇”，特朗普在其Truth Social平台寫道。

首爾隨即對此表示贊揚，稱具有巨大的軍事意義。韓國目前運作的是常規潛艇，使用柴電混合動力。但核動力潛艇將提高速度和續航能力，以應對朝鮮的威脅。

盡管平壤尚未正式回應，但預計會表示憤怒並作出反制。

分析：韓國處於軍備競賽中 或涉核武

專家警告，朝韓或加速軍備競賽。“我認為我們 已經在一場軍備競賽中”，首爾國民大學歷史與國際關系教授蘭科夫（Andrei Lankov）表示。

他向DW表示：“該地區對於美國的安全承諾日益擔憂。特朗普時常表態稱，受夠了寄生蟲似的盟友，所指的是韓日。他隨時可能宣布美國離開該地區。”

蘭科夫說，對日韓兩國而言，這都意味著真正的危險。“但特別是韓國，面對的是擁有核武器的敵人，並且多次襲擊其邊境。”

“因此，對於首爾而言，大幅提升軍事潛力是自然而然的，包括可能在核武方面。”

平壤獲俄幫助 北京擴充軍力

蘭科夫說，第二個因素是，過去十年，朝鮮正極為快速地發展軍事能力，包括固體燃料洲際彈道導彈，並擴充其核彈頭數量。

一段時間以來，平壤還得到俄羅斯的幫助。分析認為，莫斯科為平壤提供小型核反應堆，以驅動其核動力潛艇。

第三個因素則是中國的軍力擴張，包括為軍隊提供最先進的武器系統。

“中國想要重新彰顯其東亞權力中心的地位是無可匹敵的”，蘭科夫說道。

中國正在對該國第三艘航母福建號進行海上測試。與此同時，北京也在試探日本在沖繩附近以及菲律賓在南中國海的海空防御能力。

北京未放棄武力攻台。台北則加強其軍費開支，包括購買66架美國F16V戰機以及滑翔炸彈。

亞洲相對和平的時期受威脅

特洛伊大學首爾校區國際關系教授品克斯頓（Dank Pinkston）表示，亞洲國家享受了數十年的相對和平，但如今和平卻受到威脅。

他也警告說，無論首爾是否支持核不擴散條約，購買核動力潛艇都可能成為韓國獲得核武器的跳板。

作者: Julian Ryall