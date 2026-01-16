首爾江南區九龍村違建群大火 毀25棟房屋幸無人傷

首爾江南地區知名的違章建築群、九龍村，16號又發生了火警，這次起火的地點是一棟無人居住的空屋，大火在清晨5點10分左右燒起來，消防單位獲報後，立刻啟動一級應對措施，234名消防員、70名員警以及120名地區官員，抵達火場處理。

然而，密集窄小的通道，消防車無法進入，加上強風與濃霧的干擾，消防直升機也沒辦法出動，火勢越燒越大，不時還有瓦斯桶爆炸的聲音傳出。當局8點50分左右，緊急將應對措施提升至二級，增派人手，到了大約11點30分、接近中午時，火勢才全部撲滅。

廣告 廣告

九龍村居民金女士說道，「就算我感到焦急，我也沒辦法做些什麼，我沒辦法滅火，只能仰賴消防員。」

九龍村居民金玉敏(音譯)表示，「我在這裡住了將近30年，幾年前一場洪水沖走了一切，現在感覺這場大火把剩餘的也燒光了。」

初步統計，現場30戶住家有25戶被燒毀，幸好沒有人員傷亡的消息傳出。

這裡的居民大多都是低收入、又上了年紀的弱勢族群，1970至1980年代，全斗煥政府為了舉辦亞運、奧運，大舉推動漢城都市更新與一系列公共工程，沒有賠償、沒有妥善安置計畫下，許多家庭被迫遷到無人居住的土地，搭起簡陋的木造房子居住。2010年起，九龍村便經常有火警發生，目前當地正準備改建為高樓層住宅大樓。

更多公視新聞網報導

日北海道函館鬧區大火 火勢未完全撲滅

防美關稅引發震盪 金管會祭3穩定股市措施

金門陽明湖畔林地傍晚發生火災 警消全力灌救阻火勢擴大

