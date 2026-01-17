首爾江南貧民窟大火 250人撤離

韓國首爾江南區一處貧民窟十六日發生大火，逾二百五十人撤離。 （路透）

本報綜合外電報導

韓國首爾高檔地段江南區的一處貧困地區十六日發生重大火警，當局派出近三百名消防人員前往現場灌救，已有超過二百五十人安全撤離。

這個被稱為「九龍村」的地區，是首爾最富裕江南區內的「最後棚戶區」，目前正準備進行都市更新，改建為高層住宅大樓。九龍村由該區因都市開發被迫搬遷的低收入居民所組成，距離韓國經濟與文化發展象徵、繁華的江南區僅幾步之遙，江南同時也是首爾最知名、最富裕的地區之一。

消防當局在接到「一間空屋起火」的最初報案後出動。因擔憂火勢可能蔓延至附近山區，於凌晨五時十分左右發布了第一級應對警報；之後隨著火勢擴大，於上午八時四十九分將應對級別提升至第二級。目前已有二百九十七名消防人力和八十五輛各式救災車輛投入滅火工作，目前尚未傳出任何傷亡報告。