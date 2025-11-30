首爾爆發反中示威 民眾直呼「從沒這麼羨慕日本過」

韓國首爾近日也頻繁出現反中示威抗議行動，還有人直呼很羨慕日本。翻攝自X



從沒這麼羨慕日本過！近日中國和日本關係，因日本首相高市早苗對「台灣有事」相關談話陷入緊張，中國政府呼籲國內民眾避免前往日本旅遊或留學，導致大批中國遊客改至鄰近的韓國旅遊，讓韓國當地民眾相當不滿，近日首爾的反中示威頻率也連帶增加，甚至還有示威者表示「高市這樣做不是很好嗎」。

近日因中國政府單方面呼籲公民減少赴日，傳出已有逾三分之一的赴日機票被取消，不少中國遊客改前往韓國旅遊，引發當地民眾反中情緒高漲。由於韓國9月實施中國團體旅客免簽政策，引發韓國民眾不滿，首爾鬧區出現反中示威的頻率增加，抗議民眾高舉「China Out（中國滾出去）」「反對免簽」等的口號，向政府表達不滿中國旅客的增加。10月中國領導人習近平訪問韓國時，也有YouTuber直接拿大聲公喊口號，抗議政府正在親近中國共產黨，同時呼籲政府採取行動。

據韓國當地媒體報導，參與反中抗議的人數日漸增加，街頭幾乎每天都可見到抗議活動，且地點也逐漸從外國人眾多的明洞轉移至大林洞，就連首耳的中華街也出現抗議活動。有人不解為何中國文化一直在這裡根深柢固，還有人看到日本現在被中國「拒絕旅遊」的現況，直呼「我從來沒有這麼羨慕日本過！」並表示「高市這樣做不是很好嗎」。

隨著首爾出現大規模反中示威，街上也出現越來越多台灣人配戴以英文和韓文寫著「我來自台灣」的徽章。有名台灣旅客受訪時表示，「因為我們也說中文，怕韓國人把我們誤認成中國人。」因此別上胸針表明身分，保護自己旅遊平安。

隨著韓國反中情緒高漲，越來越多台灣人旅韓時帶上「我來自台灣」別針以自保

