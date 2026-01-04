首爾發明展奪3金4銀 新北技職教育秀創新實力

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市技職教育成果再傳捷報，在2025韓國首爾國際發明展中，由泰山高中、鶯歌工商、復興商工及光仁中學組成的代表隊，從30國、600多件作品中脫穎而出，勇奪3金4銀。教育局表示，新北長期以「把點子做成作品、把作品推向市場」為技職教育核心，鼓勵學生從真實需求出發，發展具驗證性與應用價值的創新成果。

教育局指出，泰山高中結合亞東科技大學、陽明交通大學及醫療體系資源，推出AI醫工與健康照護相關作品，分別以血管內膜影像自動判讀系統及居家型有氧訓練腳踏車，榮獲金牌與銀牌，展現跨域合作與實務導向成果；光仁中學學生憑藉《室內高爾夫推桿裝置》，以全英語簡報成功完售作品，勇奪金牌；另一件益智桌遊《推推樂》也朝商品化持續精進。

復興商工則以兼顧設計與動物安全的《守護者狗狗背心》獲得銀牌，並同步囊括多項國際設計大獎；鶯歌工商則與亞東科大合作，以《高齡居住智能環境調控系統》回應高齡照護需求，獲評審肯定。

教育局表示，新北隊伍此次共同特色，在於將「解決問題」轉化為「可驗證、可回饋市場的產品」，並透過國際展會檢驗創意是否真正被看見、被需要。這正是新北長年深耕創新與創客教育的核心精神，未來將持續整合產學資源，培育更多具備創意、創新與實作力的青年，讓新北技職教育的成果持續在國際舞台被看見。

