首爾發明展 新北奪3金4銀

泰山高中與亞東科大陽明交大結合AI技術運用於生醫影像自動判讀系統榮獲金牌獎。



（圖：新北市教育局提供）

新北技職教育再度站上國際舞台！在二○二五韓國首爾國際發明展中，新北市由泰山高中、鶯歌工商、復興商工及光仁中學組成代表隊表現亮眼，一舉拿下三金四銀佳績，從三十國、超過六百件作品國際競逐中脫穎而出，展現新北學子兼具創意、實作與市場潛力的技職實力，也讓台灣技職教育再度被世界看見。

新北市教育局昨（四）日表示，新北以「把點子做成作品、把作品推向市場」為技職教育核心路徑，鼓勵學生從真實需求出發，發展可驗證、可應用的創新成果。泰山高中結合亞東科技大學、陽明交通大學、臺北榮總與亞東醫院等跨域資源，完成《結合深度學習技術之血管內膜醫學影像自動判讀系統》及《導入睡眠評估與運動處方調節之居家型有氧訓練腳踏車》，以ＡＩ醫工、健康照護及智慧環境為主題，分別榮獲金牌與銀牌肯定，展現校際合作與實務導向的教學成果。

光仁中學張鈞瀚、鐘仁廷分享，過去在教局推動「New Start-Up創業挑戰賽」中累積產品企劃與行銷實戰經驗，此次於國際展會以全英語介紹《室內高爾夫推桿裝置》，最終勇奪金牌。