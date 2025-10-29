首爾終於能鬆口氣！美韓完成關稅談判，調降汽車稅率至15%、半導體「比照台灣」

美國總統川普（Donald Trump）與南韓總統李在明（Lee Jae Myung）29日在慶州（Gyeongju）舉行會談。雙方對等關稅和汽車關稅達成協議，總統府政策室長金容範（Kim Yong-beom）稍早做出正式宣告，華府同意、對韓國產汽車及零件的關稅將從25%下調至15%，消息曝光後，現代汽車（Hyundai Motor）與起亞（KIA）股價，隨即在夜間交易呈現大幅度成長。

至於首爾先承諾的3500億美元（約新台幣10.7兆元）投資額，也在這場會談達成共識和妥協，韓國同意分為兩大區塊，一是現金形式直接投資，總額為2000億美元（約新台幣6.11兆元），其餘1500億美元（約新台幣4.59兆元），則分配到協助美國造船廠計畫，也就是俗稱的「讓美國造船再次偉大」（MASGA）計畫。《日經新聞》指出，直接投資每年最高出資額為200億美元，預計將分10年進行。

美韓先前之所以陷入談判僵局，主要就是和這筆投資承諾有關，川普政府本希望首爾完全採取現金投資，甚至提前交付大部分金額，但對於南韓而言，3500億美元相當於其外匯儲備80%，市場分析師曾估算過，假如在短時間內實施巨額直接投資，可能因美元迅速流出而導致韓圜貶值，進而衝擊韓國自身匯率和國內經濟。

金容範在記者會上強調，未來所有對美投資將「分期進行」，要藉此將可能對外匯市場的影響降至最低。

支持川普的南韓民眾，拉起布條上街表達歡迎。（美聯社）

事實上，在此之前與美國簽有自由貿易協定（FTA）的南韓，原本享有零關稅出口汽車至美國的優惠，沒想到卻在川普回歸白宮後，被歸類在25%關稅內，而且兩國談判進度還出現嚴重延宕，讓國內各大車廠陷入焦慮，害怕自己商品、會比強力勁敵的日本與歐盟（EU）品牌無法競爭，因為兩地區適用的稅率比韓國低許多。

本次協議達成後，除了汽車和汽車零件關稅下調至15%，另一個讓南韓財團焦慮不已的半導體，金容範表示，「南韓獲得和競爭對手台灣相似的關稅稅率。」

至於其他產業，美韓雙方也確認、針對醫藥產品，將適用稅率最低的「最惠國待遇」（Most-Favored-Nation）。同時，美方原先強力施壓要求的稻米和牛肉等農產品市場開放，南韓成功手鑄字家國內市場。同樣適用最惠國待遇的產品，還有木材，至於飛機零件與特定藥品，則被歸入無關稅優惠。

金容範透露，關於關稅的協議文件「已大致完成」，預計將與安全保障領域的協議文件，一同在未來2至3日內簽署。

025年3月26日，位於喬治亞州的Metaplant America工廠舉行開廠儀式，現代汽車集團會長鄭義宣與共和黨籍的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）簽署 IONIQ 9 電動車生產合約。（美聯社）

面對美韓關稅新結果，最開心的莫過於現代汽車集團，高舉雙手表示歡迎，也終於消除過去數個月以來心中那不確定的焦慮心情，而身為南韓最大企車廠，該集團表示、他們將對美國啟動總額260億美元（約新台幣7953億元）的投資計畫，強調將「有助於在美國的在地化和創造更多就業機會。」

