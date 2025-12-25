首爾耶誕前夕惡火1死1命危 寒流警報體感溫將探零下19度

受到冷空氣影響，南韓氣象廳發布寒流特報。（圖／Shutterstock達志影像）

南韓首爾一棟12層樓公寓發生大火，一名住在五樓的70多歲老翁喪命，妻子則是命危。另外南韓發布寒流警報，明天將迎來入冬最冷的一天，首爾的體感溫度，將下探零下19度。

南韓首爾一棟12層樓公寓發生大火，造成一名70多歲老翁喪命，其妻則命危。這起不幸事件恰巧發生在耶誕節前夕，為節日蒙上陰影。同時，南韓氣象廳已發布全國寒流特報（注意報），預告明天將是入冬以來最寒冷的一天，首爾體感溫度將降至零下19度。在此嚴寒時節，首爾明洞教堂及周邊商圈預計將湧入大量人潮，市府已啟動智慧監控系統以確保安全。

這起火災發生在南韓首爾松坡區的一棟12層樓公寓，大火過後，大樓外牆被燒得焦黑。據了解，火源是從5樓的臥室床頭附近開始延燒。住在該處的一對70多歲夫婦被救出時已無呼吸心跳，立即被送往醫院救治。然而，這場民宅惡火發生在耶誕節的前一天，住在五樓的70多歲老翁經搶救後仍宣告不治，而他的妻子目前仍在與死神拔河。

與此同時，南韓正面臨嚴峻的寒流侵襲。根據超級電腦模擬的朝鮮半島周邊氣流影片顯示，一股來自北方大陸的強勁冷空氣將迅速席捲南韓全境。南韓氣象廳已針對全國各地發布寒流注意報，這波寒流受到5公里上空、零下35度的冷空氣灌入影響，各地將迎來入冬後最寒冷的一天。

特別值得注意的是，首爾明天的氣溫將降至零下12度，成為今年冬季的最低溫，而體感溫度更將下探至零下19度。儘管天氣寒冷，首爾明洞教堂作為每年耶誕節的著名地標，預計仍將吸引大量民眾前往，周邊商圈也洋溢著濃厚的節慶氣氛。

據預測，明洞舉辦的耶誕節慶典預計今明兩天將吸引2萬人參加。為了防止人多造成意外，首爾市政府已出動智慧CCTV系統，以即時監控人潮狀況，確保節日期間民眾的安全。在這個寒冷又喜慶的季節，安全問題顯得尤為重要。

