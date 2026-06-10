首爾街頭遭包圍驅趕！女主播講中文被誤認中國媒體 亮出台灣身分秒逆轉

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韓國民眾熱心幫忙用韓文寫下「台灣媒體」並用紅筆強調「不是中國」，避免張倍滋被誤認成中國媒體。鏡電視提供

南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入抗議現場，卻因使用中文連線與採訪，被誤認為中國媒體，多次遭抗議民眾包圍並作勢驅趕。所幸張倍滋臨危不亂，立即解釋自己來自台灣，現場氣氛才出現轉變。

張倍滋表示，7日接到公司通知前往韓國採訪時，雖然事出突然，但自己其實並不意外。她透露，2024年底赴韓旅遊時，恰巧碰上前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，當時從旅客身分瞬間切換成記者投入採訪，因此對韓國的交通、語言及採訪環境已有一定熟悉度。看到這次韓國選舉相關新聞時，她心裡甚至曾閃過「如果公司派人去韓國採訪，會不會就是我」的念頭，沒想到最後一語成讖。

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張倍滋提到，自己是社會線記者出身，長期穿梭於各類大型抗議現場，對群眾情緒與突發狀況並不陌生。她與攝影記者王耕晨抵達首爾時已是深夜，隔天一早便前往便利商店購買當地報紙，掌握最新輿論動向，再結合現場所見所聞進行報導，希望將最真實的第一手畫面帶給台灣觀眾。

播張倍滋出身自社會線記者，對於抗議現場的群眾情緒與突發狀況並不陌生。鏡電視提供

鏡新聞主播張倍滋（右）與攝影記者王耕晨前往韓國抗議現場採訪。鏡電視提供

張倍滋深入首爾抗議現場！亮出來自台灣獲民眾熱心協助

採訪過程中也發生意外插曲。由於張倍滋使用中文進行連線與採訪，一度遭現場抗議民眾誤認為中國媒體，引來圍觀與質疑，甚至有人高喊：「如果是中國媒體就離開。」不過，曾學過韓文的她立刻表明自己來自台灣後，現場氣氛隨即出現變化，不少韓國民眾主動上前表達歡迎與支持，還有許多人願意用中文接受訪問。甚至有人自發性寫下韓文告示，貼在攝影記者身上，協助標示「台灣媒體」，避免再次產生誤會。

讓張倍滋印象最深刻的是，許多南韓民眾得知媒體來自台灣後，現場不時響起掌聲與歡呼聲，讓原本緊張的採訪氣氛多了幾分溫暖。鏡新聞此次赴韓採訪甚至登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、《朝鮮日報》等韓媒也到場採訪張倍滋，意外掀起一股台灣媒體旋風。

談到這趟韓國採訪最大的收穫，張倍滋坦言，媒體工作者最重要的仍是尊重不同立場與聲音。無論是在韓國或台灣的抗議現場，身為記者最重要的工作，就是站在第一線忠實記錄正在發生的事情，將群眾情緒與事件全貌真實傳達給觀眾。



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