首爾計程車致命車禍釀1死13傷 7旬司機驗出嗎啡

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國警方表示，一名70多歲的計程車司機在首爾市中心引發一場致命車禍，造成1人喪生，13人受傷。這名司機在嗎啡檢測呈陽性後，已於今天被緊急逮捕。

韓聯社報導，這名司機駕駛的電動計程車於昨天傍晚6時左右，在鐘閣站（Jonggak Station）附近的一條街道上先是撞上一輛汽車，接著在人行道上撞上一根交通號誌桿，隨後又撞上另一輛車並衝向行人。

警方表示，儘管未發現酒駕跡象，但在對嫌疑人進行的初步藥物檢測中，檢測出嗎啡。

由於部分含有嗎啡的咳嗽藥可能在初步藥檢中引發陽性反應，當局計劃請求國立科學搜查研究院（National Forensic Service）進行詳細分析。

這起車禍造成一名40多歲的女性喪命，另有13人受傷，包括5名行人、3名計程車乘客及另外兩輛車上的5個人。當局表示，傷者均無生命危險。

這起車禍再次引發了對年長計程車司機人數不斷增加的擔憂，他們因反應時間較慢以及與年齡相關的視力、聽力下降問題，更容易發生事故。

根據韓國交通安全公團（Korea Transportation Safety Authority）數據，在首爾登記的6萬9727名計程車司機中，有53%的年齡在65歲以上。（編譯：李佩珊）1150103