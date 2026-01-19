首爾輕生學童近半集中「名校學區」 心理系教授憂：江南精神科一間接一間

2025年11月13日，南韓大學入學測驗，有學生在試場內點眼藥水。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/19）報導，首爾市教育廳的資料顯示，過去5年來，首爾市自殺的學童，近半集中於「江西陽川」、「江南瑞草」與「江東松坡」三大名校學區，首爾大學心理系教授郭錦珠憂心指出，許多學生覺得自己表現不夠好，江南區的兒童精神科，也一間接一間開。

據韓媒《文化日報》報導，南韓國會教育委員會的議員姜景淑，今天公布一份首爾市教育廳的統計資料，過去5年來，包括知名學區木洞在內的「江西陽川」一帶，有31名學生自殺，同樣為明星學區的「江南瑞草」與「江東松坡」，各有26名學生自殺。

廣告 廣告

過去5年來，首爾市自殺的學童總計185人，換句話說，將近一半（44.9%）的輕生學童，均集中在三大明星學區。

同份資料指出，過去5年間學童自殺未遂的案件，總計2628件，同樣在三大明星學區最多，分別為：「江東松坡」377件，「江西陽川」326件，以及「江南瑞草」285件。

從時間分布來看，寒假或校外活動較多的12月至2月，學童自殺未遂案件數較少（220件），但從返校到課業壓力變大的3月至5月，案件數卻高達1032件，佔了整體的40%左右。

部分身心狀況不佳的學生，會前往醫院求助，就讀首爾江南區某國中的14歲A某受訪表示：「為了考上醫學院，我一天會上8堂補習課程」、「從小學六年級開始，每個月都會去身心科，未來要如何撐下去，我也不知道。」

首爾大學心理學系教授郭錦珠（곽금주，音譯）表示：「有人甚至說，去江南區一看，就會發現兒童精神科，一間接著一間開」、「孩童在在父母安排的密集行程中奔波，只要不是第一名，99%的學生都覺得自己不夠好，對心理健康造成嚴重負面影響。」

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

大賣空主角貝瑞：AI就像當年巴菲特投資的百貨公司 成本一直飆獲利卻上不去

50人慶生趴！巴黎百年公寓「坍塌大怒神」5樓摔到4樓 19人輕重傷

「寧願被俄國占領」德國擴大徵兵遇阻 數萬Z世代上街：對我有什麼好處？