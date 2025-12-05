首爾迎接初雪！多少愛豆在雪裡？大跳EXO下雪神曲

韓國迎來初雪，引發一股音樂與舞蹈熱潮，EXO的經典歌曲《初雪》在音源榜上強勢逆襲，同時掀起偶像界的舞蹈挑戰風潮。各大韓國偶像團體紛紛在雪中跳起這首冬季神曲，展現歡樂氣氛。然而，這場浪漫初雪卻也帶來交通混亂，首爾內環路全線封閉，許多市民在暴雨雪中動彈不得，引發對除雪工作效率的質疑。

EXO《The First Snow》12年前的歌曲每到韓國下初雪就會逆襲音源榜。（圖／翻攝自IG）

韓國首爾於4日降下今年第一場雪，讓許多粉絲直呼「《初雪》配上EXO才是冬天正確啟動的方式」。隨著初雪降臨，EXO的冬季歌曲《初雪》不僅在音源榜上逆勢上升，更引發了一波舞蹈挑戰熱潮。EXO成員張藝興與NCT DREAM的鍾辰樂在大雪中一同跳舞，展現偶像間的友誼互動。

除了EXO成員外，女團ILLIT也參與這股初雪舞蹈熱潮，RIIZE團員們在雪中表演他們的冬季歌曲《LOVE119》，展現出大寫的開心。這場初雪吸引了眾多韓國偶像參與，讓粉絲們不禁好奇「這場初雪裡到底有多少愛豆？」

然而，這場浪漫的初雪背後卻隱藏著交通混亂的問題。韓聯社，4日晚間突如其來的暴雨伴隨降雪，讓下班回家的市民束手無策，許多人被困在路上。儘管天氣預報曾預測會下雪，但民眾紛紛投訴質疑除雪工作是否到位。積雪堆積導致首爾內環路全線封閉，路上車輛停滯不前，鏟雪車也一台台緊急出動救援。

