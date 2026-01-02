首爾鐘路區計程車連撞2車釀1死9傷 3外國人送醫

記者高珞曦／綜合報導

2026開年不太平！南韓首爾市鐘路區鐘閣站當地時間2日晚間6時許（台灣時間傍晚5時許），1輛計程車陸續衝撞2輛汽車，導致1名女性行人死亡、9人受傷，其中4個傷者為外國籍人士。

南韓首爾市鐘路區2日晚間發生計程車連環撞的嚴重車禍，事件導致1名4旬女性身亡、9人受傷。（示意圖／非當事畫面／取自pexels）

綜合《韓聯社》、《MBC》報導，這起事件發生於2日晚間6時5分許（台灣時間傍晚5時5分許），當地警方表示，1名70多歲男性駕駛的計程車先是突然撞上正在停等紅綠燈的1輛車，之後撞向人行道的交通號誌，再撞到前方另1輛車，期間還撞倒人行道的多名路人。

事件導致計程車的7旬男性駕駛和車上1名乘客在內共4人受傷，還波及6名路人，其中1名路人、40多歲的南韓籍婦女當場失去生命跡象，救護人員緊急對其進行CPR（心肺復甦術）並送醫搶救，可惜婦人仍宣告不治，成為該起事件第1名死者。

此外，9名傷者包含4名外國籍人士，《韓聯社》稱有1人是印度公民、3人是印尼公民，這4人表示身體多處疼痛，也已送醫接受治療。

事件發生後，計程車一度起火，車頭幾乎全毀，警消已撲滅火勢。《韓聯社》報導指出，現場1名29歲女性目擊者說，當時馬路對面傳出1聲巨響，接著該處冒濃煙，救護車不久後趕到現場，將1名正在流血的女性載走送醫。附近另1名攤販業者也說，他看到計程車冒煙起火，同時車前有人倒地。

由於事發當下正值交通巔峰時段，警方封鎖案發地點，造成鐘路地區交通大打結，警方派出53名警力到現場蒐證清理，初步確認該名7旬計程車司機沒有飲酒情況，警方正深入調查詳細肇事原因。

