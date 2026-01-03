首爾鐘閣站前3車追撞事故釀1死9傷 含4名外國人
南韓首爾發生一起嚴重車禍，一輛電動計程車在市區連環撞擊，導致1人死亡、9人受傷。肇事的70多歲男性司機，先是追撞正在停等紅燈的車輛，隨後撞上交通號誌桿，在強大衝擊力下與另一輛轎車發生二次碰撞，最終失控衝向人行道，波及多名路人。事故造成一名40多歲女性不幸身亡，傷者中包含多名外籍人士。
事發於首爾鐘閣站前的下班尖峰時段，繁忙的街道頓時一片狼藉。現場滿地都是車輛碎片，被強大撞擊力掀飛的引擎蓋掉落在人行道上；肇事計程車車頭嚴重變形，引擎零件完全外露，幾已無法辨認原形，引擎蓋更一度冒煙起火。目擊者心有餘悸地表示：「路面上有一位女性倒臥著，看起來頸部受傷，我們請她不要移動並協助固定，也有幾位傷者已經被送上救護車。」
南韓警消單位共出動53名人員進行救援。初步調查顯示，該名70多歲的計程車司機並無酒駕情形，具體衝撞原因仍有待進一步釐清。
