首爾鐘閣站前3車追撞事故釀1死9傷 含4名外國人

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧跨年夜凌晨發生嚴重火災，在2026年的第一天，釀成至少40人死亡、115人受傷的慘劇。目擊者表示有朋友在火災中喪命，事發當下現場一片混亂，眾人陷入極度恐慌。倖存者回憶，火災疑似起於酒吧內表演橋段，一名女子站在另一名女子肩膀上高舉酒瓶，酒瓶揮動過高撞上天花板，加上室內燃放煙火特效，導致火勢瞬間竄燒，引發災難。當地BFMTV電視台引述其他目擊者說法指出，當時有服務生手持插著煙火的香檳酒瓶進行表演，酒瓶被舉到過於接近天花板的位置，隨即引燃。多名倖存者指出，火災初期有人大喊失火時，不少人誤以為只是玩笑，直到黑煙迅速瀰漫、令人幾乎窒息，才驚覺情況失控。然而現場沒有明確逃生出口或標示，最後只能砸破窗戶逃命。倖存者更指控安全管理有問題，他們認為顧客中有許多未成年人，現場的檢查並不嚴格；而且失火時，保全只是進來看一下就跑走了。事發後，周邊街道全面封鎖。1月1日，鎮上舉行守夜悼念活動，民眾手持花束、點燃蠟燭，悼念罹難者。瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）表示，這起事件是瑞士歷來最嚴重的公安悲劇之一，且死者多為年輕人。檢方已展開調查，但由於事發時湧入大量來自不同國家的遊客，加上遺體嚴重燒傷，身分確認與調查作業預料將耗費相當長的時間。

