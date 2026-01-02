首爾鐘閣站計程車暴衝釀1死9傷 70歲司機撞上行人含4外籍人士

首爾鐘閣站前發生重大車禍，計程車失控撞上行人與多車，造成1死9傷。（圖／翻攝自YT， MBCNEWS）

南韓首爾市中心今（2）日晚間發生一起重大交通事故，一輛由高齡司機駕駛的計程車在鐘路區鐘閣站前不明原因失控暴衝，接連撞上多輛車輛與路口行人，造成1死9傷。死者為一名40多歲南韓籍女性，另有包括4名外籍人士在內的多人送醫治療。

綜合《韓聯社》、《YTN》與《日本電視台》等報導，事故發生在當地時間晚間6時5分，正值下班尖峰時段。肇事駕駛為一名70多歲男子，當時車上載有3名乘客。根據警方初步調查，計程車先在停等紅燈時追撞前方轎車，隨後再撞擊交通號誌燈桿，最終又與另一輛小客車發生碰撞，整體過程迅速且猛烈。

廣告 廣告

失控的車輛一路衝向斑馬線前方，撞上正在等候通行的6名行人，其中多人閃避不及倒地受傷。一名40多歲女性當場失去生命跡象，雖經緊急實施心肺復甦術並送醫搶救，最終仍宣告不治。其餘傷者中，4人因骨盆與膝蓋等部位劇痛送院治療，另有多名輕傷者無送醫需求。

警方指出，傷者當中有4人為外籍人士，包含1名印度籍與3名印尼籍。至於事故肇因，初步排除酒駕與藥物影響，但是否涉及駕駛操作失誤或健康問題，仍有待後續調查與鑑定釐清。

事故發生後，警方與消防單位緊急出動53名人員與16輛裝備車前往救援，現場一度全面封鎖，導致鐘路一帶交通嚴重回堵。目擊者表示，肇事車輛最終撞上路樹後才停下，還短暫冒出濃煙並引發火苗，所幸火勢迅速撲滅，未進一步釀成災情。

現場保全人員表示，該路段路況筆直，過去極少發生嚴重事故，這起事件讓人措手不及。目前警方已調閱監視器畫面，全力調查事故原因並釐清責任歸屬。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態

A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手