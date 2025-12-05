首爾降下初雪！ 政府除雪作業慢「市內交通大亂」

2025年12月5日，在南韓首爾景福宮外，除雪作業進行中。美聯社



據南韓媒體今天（12/5）報導，南韓首爾市昨天降下初雪，美景讓人讚嘆，但由於政府除雪作業緩慢，市內交通大亂，也有上下班的民眾，因路面結冰而慘摔在地，首爾市政府今天緊急宣布，將加開地鐵班次，舒緩交通問題。

據韓媒《中央日報》與《東亞日報》報導，昨天晚間，包括首爾在內的南韓首都圈，降下今年第一場雪，下班尖峰時段的降雪量，達到每小時3至5公分，白雪美景令觀光客興奮，但由於政府的除雪作業不力，昨天晚上下班回家，以及今天早上通勤的市民，均陷入交通大亂。

在南韓的社群媒體上，網友紛紛發文：「交通完全癱瘓了」、「前方的車子打滑，擋住道路，後面的車輛都無法前進」、「開到油都快沒了，好想趕快回家。」

今天上午7時，在首爾冠岳區首爾大入口附近，路面完全結凍，就像是溜冰場一樣，不少經過的市民滑倒，甚至有人慘摔在地，20多歲的金某表示：「主要道路的除雪沒做好，路面超級滑，只能盡量小心行走。」

住在冠岳區，要前往京畿道光明市上班的49歲金某說：「昨天下班的時候，公車爬不上山坡，我換了4輛公車，才抵達住處，平常40分鐘的路程，花了整整1小時30分鐘，今天上班路上，路面好像又更滑了。」

南韓中央災難安全對策本部今天宣布，由於出現大雪，全國有13艘客船停航，還有11架航班取消，分別為金浦機場3架、濟州機場7架，另外，消防機關共計出動496次救援，包括車輛受困389件、行人摔傷等意外107件。

為了減緩市內交通混亂的情況，首爾市政府宣布，今天的上班時段，增開20班地鐵，並將公車的尖峰發車時段，延長30分鐘。

