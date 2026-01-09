首爾飛香港客機空中起火! 行動電源闖禍 上載284乘客1人受傷

一架由韓國首爾仁川機場飛往香港的客機傳出在空中起火。(示意圖) 圖 : 翻攝自qq New

[Newtalk新聞] 據韓國韓亞航空公司今天（9日）通報，一架由韓國仁川國際機場飛往中國香港的韓亞航空客機於 8 日晚在飛行途中機艙內起火。所幸火勢迅速得到控制，航班未受影響並安全抵達目的地。

韓亞航空方面指出，機上共載有 284 名乘客，於當地時間晚上 7 點 48 分從仁川起飛，晚上 10 點左右，機艙內一名乘客隨身攜帶的行動電源突然起火，機組人員使用滅火器將火撲滅，整個處置過程用時約一兩分鐘。

持有起火行動電源的乘客手部輕微燒傷，其餘乘客未受影響，也未觸發緊急迫降等應急程式，航班按原計劃降落在香港國際機場。

