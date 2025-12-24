首爾騎士大逆轉 富邦勇士聖誕夜不敵韓軍全喜哲
富邦勇士隊莫巴耶的戰力，還未達到頂級洋將水準。 (潘安彥攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】臺北富邦勇士隊在聖誕夜打出一場離奇敗仗，靠著三洋將同時上場優勢打天下的勇士隊在上半時取得46比34的絕對領先優勢，未料對手韓國首爾騎士隊總教練全喜哲中場重新佈陣，在第三節打出32比15的壓倒性反撲氣勢，觸底瓦解勇士隊防線，最終勇士隊在離心離德的狀態下以79比88讓出勝利，勇士隊4洋將(外籍生莫巴耶視同洋將)猛刷62分的數據是白忙一場，意外被首爾騎士隊總教練全喜哲沒收了勇士隊的勝利。
身高198公分的全喜哲是韓國近50年來最好的本土全能國手，他曾在無人看好情況下，一人從一號打到五號，在利雅德亞州男籃賽擊敗中國大陸、日本的東亞強權，勇奪亞洲冠軍，功勳超過以往傳奇的李忠熙、許載、金裕宅等前輩，是上世紀末南韓籃球一個革命性的全能球員，沒想到時隔27年，全喜哲的全能籃球戰術又瘋靡全韓，最近他率領南韓男籃隊在世界盃資格賽兩度狂宰世仇中國大陸隊，引發大陸籃壇大地震，今天是全喜哲卸下國家隊兵符後，首次領軍KBL強權首爾騎士隊，果然在身材吃虧、洋將人數不利情況下，以第三節大逆轉逼使地主勇士隊大翻船，在兩軍18度交換領先情況下，最終以接近兩位數差距帶走勝利。
首爾騎士隊3洋將全場摘下69分，勇士隊4洋將62分，兩隊洋將最終戰力的發揮也決定了比賽勝負差距。
首爾騎士隊的死忠迷妹，在臺北聖誕夜創造出奇蹟歡笑聲。 (潘安彥攝影)
