首爾高層赴美交涉未果 韓媒：美國擬好南韓關稅將調升至25%的草稿

面對川普加關稅威脅，韓國總統李在明1月27日在國務會議上直言國會立法速度太慢，政策難以推。（圖片來源／李在明／x）

美國川普總統1月底不滿南韓國會遲遲未通過貿易法案，正式祭出關稅壓力，威脅南韓對等關稅將15%調升至25%，南韓急派外長、產業通商部長金正官、產業通商部通商交涉本部長呂翰九赴美 交涉，但是呂翰九坦言交涉不順，並且坦言，美方準備正式宣布上調對韓關稅事宜。

《彭博》與《韓聯社》報導，呂翰九2月3日結束與美國的關稅問題磋商行程後，向記者坦言，據他了解，美國政府各部門目前正在協商，是否正式公告對南韓商品加徵關稅的決定。

廣告 廣告

呂翰九坦言與美方交涉不順，空手而歸

美國總統川普1月26日突然宣布，將對進口的南韓汽車、木材、藥品等商品的關稅從現行的15%提高至25%。美方給出的理由是，南韓至今仍未批准包含「對美投資3500億美元」條款的美韓貿易協議。

儘管南韓多名高層官員近期接連訪美積極遊說，卻未能說服川普政府改變這項提高關稅的計畫。

呂翰九在結束與美方的關稅議題磋商後表示，他在與美國貿易副代表會面時，清楚傳達韓方對於履行在美投資以及非關稅領域協議的承諾與積極意願，並強調雙方在這些議題已有一定進展。然而，他指出，「美方尚未完全理解兩國體制與做法上的差異」，因此韓方仍有必要持續與美方保持溝通與說明。

他進一步透露，目前美國政府內部各部門正在討論是否正式對外公布對韓加徵關稅的措施。南韓媒體指出，加關稅通告的草稿已準備完成，預計不久後將刊登於美國聯邦公報。

美國務院紀錄隻字未提南韓關稅

同樣在3日，南韓外長趙顯鉉在華盛頓出席關鍵礦產部長級會議期間，與美國國務卿盧比歐舉行會談。美韓兩國高級外交官承諾將迅速推動貿易協定，但是他們的聲明沒有提及關稅細節，這也顯示南韓關稅從15%調升至25%的壓力依然存在。

同時，為了緩解美方壓力，首爾的國會議員正準備審議一項特別法案，該法案主要是為了落實去年美韓貿易協議當中韓方承諾的投資美國資金。

首爾方面希望避免美國調升南韓的對等關稅。據南韓外交部稱，趙顯鉉向盧比歐介紹南韓在國內為落實雙邊關稅協議和推進在美投資項目所做的努力。他也表達南韓希望與貿易部門保持密切外交協調和持續磋商的意願。

另一方面，美國國務院發布的會談紀錄隻字未提關稅問題。記錄顯示，雙方討論有關「面向未來的議程」發展聯盟，並且同意密切合作，南韓擴大對美國民用核電、核潛艇和造船等民間產業的投資，協助重建這些產業。

首爾加大外交努力，仍未能說服美國

儘管首爾加大外交努力，但雙方仍未取得任何實質成果，因為美國沒有發布與首爾關稅有關的聲明，目前為止，美國仍未撤回將對韓關稅從15%提高到25%的計畫。

一些分析師認為，美國的威脅是一種策略手段，關鍵因素是南韓國會遲遲未能通過《對美國投資特別法案》。他們表示，華盛頓可能正利用關稅引導南韓資本流向優先關注的美國項目，並以此威脅對日本和歐盟發出警告的信號。

另一派分析師認為，如果首爾加快投資法案的立法審批進程，並保持美韓高層溝通，爭端仍有可能解決。觀察家指出，川普的目標並非廢除韓美關稅協議，而是為了凸顯美國投資計畫需要快速通過的成效。

南韓國立外交學院教授閔正勳表示：「如果關稅升至25%，南韓企業在美投資的不確定性將會增加，這不是華盛頓所樂見。如果南韓展現出誠意，川普總統可以發布行政命令，迅速叫停不利南韓的發展。」

同時，南韓官員強調，美韓外長的聯合聲明同意努力穩定局勢，並透過切實執行現有安全協議來創造積極勢頭。這一表態似乎有助緩解首爾的擔憂。

(原始連結)





更多信傳媒報導

群益金鼎證券與大甲鎮瀾宮聯名的「媽祖保庇金」

AI價值在「對文明有幫助」：童子賢談效率、便利與台灣在全球供應鏈角色

股市熱、房價飆不是巧合？童子賢談「爛頭寸」：幾十兆資金該回到產業投資

