首爾高空被求婚！「50克拉超巨鑽戒」掉落 楊繡惠心裡有別人

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》推出韓國首爾特別企劃，與來賓張文綺、秀秀子直奔韓國，笑料全面升級、尺度大開，從高空求婚到冰上失控翻車，全程荒唐到不行。

首站由籃籃帶路，直衝首爾最新爆紅觀光設施「首爾之月」氦氣球，巨型氣球緩緩升空，宛如明月高掛首爾天際，城市美景盡收眼底。沒想到浪漫瞬間竟秒變大型翻車現場，阿翔突然掏出「重達50克拉」巨鑽戒，深情對楊繡惠喊話：「你願意跟著我一輩子嗎？」

氣氛瞬間凝結，沒想到楊繡惠心中只有GD，對著天空放聲大喊：「GD我愛你！」下一秒鑽戒慘遭無情落地，阿翔氣到化身「GY」模式反擊，兩人高空鬥嘴火花四射，畫面荒謬又爆笑。

行程來到韓國冬季約會聖地——首爾第一座室內滑冰場，畫風再次失控！阿翔與秀秀子帥氣滑冰登場，張文綺騎著冰上腳踏車悠閒現身。正當大家感動看到「孫女推阿嬤」的溫馨畫面時，鏡頭一拉近竟是籃籃推著楊繡惠在冰上暴衝，幾位「不孝子孫」輪番把坐在雪橇上的楊繡惠推來推去，最後推離百里之外。

遠赴韓國留學的檸檬驚喜現身，帶著五人挑戰團體滑冰設施，卻在原地瘋狂打轉停不下來。阿翔提議換方向解暈，結果依舊原地旋轉，檸檬最後慘摔收場，更誇張的是，阿翔臨時宣布舉辦「新時代第一屆滑冰競速大賽」，祭出高達15萬元購物金。楊繡惠秒提議戰術操作，讓張文綺坐雪橇、自己負責推，卻頻頻把隊友推去撞牆；阿翔甚至臨時與籃籃交換位置，全力衝刺讓籃籃在冰上極速滑行，轉到眼前只剩殘影。

壓軸挑戰「滑雪胎」高速滑道，刺激指數爆棚，籃籃成功說服製作人加碼購物金，全員為了獎金拚到失去理智。阿翔硬拉怕高的楊繡惠挑戰極限，還來不及尖叫就已衝到終點，刷新個人最高紀錄，最終由「感情最好、體重最重」的檸檬與秀秀子奪下冠軍，抱走15萬元購物金，在購物天堂韓國盡情血拚。

