首爾鬧區驚見10多名蒙面黑衣人「彷彿邪教」 「拿地圖標點」竟是南韓天團Logo

南韓首爾街頭26日出現令人屏息的神祕景象，多達10幾名全身黑衣、頭戴黑色光澤面具的蒙面人，成群結隊地出沒在江南、聖水、乙支路及弘大等鬧區。這群黑衣人身穿寬大斗篷，行走時散發出莊嚴且帶有壓迫感的氣息，引發路人紛紛側目，不少民眾驚呼「彷彿是某種邪教現場」。然而，隨著相關照片在社群平台瘋傳，粉絲與網友迅速揭開背後的真相，發現這竟是南韓天團 EXO（엑소）為了即將回歸的新專輯所精心策劃的大型宣傳手法。

城市打卡點暗藏玄機

這場宣傳活動迅速在網路引發熱議，有眼尖的網友發揮偵探精神，將這群神祕黑衣人現身的座標——江南、聖水、乙支路、弘大等地點標註在首爾地圖上。沒想到，將這些點連線之後，呈現出的幾何圖形竟與 EXO 標誌性的 Logo 完美重疊，極具巧思的構思讓眾多網友大讚「宣傳手法太高級了」、「這就是頂級男團的回歸格局」。

黑衣人現身地點在地鐵地圖上連起來是EXO的LOGO。翻攝小紅書

MMA表演早已埋下伏筆

事實上，EXO 的回歸預告早有跡象。前陣子 EXO 在 MMA（Melon Music Awards）典禮上的表演廣受好評，高水準的舞台展現了天團的不墜實力。隊長 SUHO 與主舞 KAI 在官方隨後上傳的幕後影片中，曾語帶神祕地透露，其實 MMA 的舞台表演即是一個大型的「劇透」，請EXO-L（官方粉絲名）多多期待。

黑衣人上街頭是EXO回歸的宣傳手法。翻攝Instagram @weareone.exo

粉絲期待度爆棚

EXO 這次以「黑衣神祕組織」的概念強勢回歸，成功在首爾市中心營造出極高的討論度。雖然蒙面黑衣人的外型一度讓不明真相的民眾感到困惑甚至驚嚇，但真相大白後，粉絲紛紛讚嘆很有創意，這場結合線上猜測與線下實體活動的行銷手法，無疑為 EXO 即將到來的新專輯注入了強大的聲量。首爾時間12月27日0時00分，EXO的官方帳號也上傳了一段回歸預告，穿著同款黑色服裝的其中一人露出真面目，正式成員KAI，也為回歸正式揭開序幕。

EXO在MMA的表演廣受好評。翻攝X @weareoneEXO



